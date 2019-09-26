В России запретили жарить шашлык, курить и жечь свечи на балконах

26.09.2019 17:00

Правительство РФ утвердило изменения в правила противопожарной безопасности, согласно которым в РФ теперь запрещено курить на балконах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

В МЧС РФ отметили:

«Теперь законом запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, в жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц».

Благодаря изменениям, в России отныне запрещено жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах. Также, установлены новые требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских учреждений и кинотеатрах, которые будут обязаны перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае возгорания. В то же время в больницах палаты для детей и тяжелобольных пациентов будут оборудованы на первых этажах. Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября 2019 года.

Источник: https://donpress.com