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Папа Римский пересел на Дачию

28.11.2019 14:00
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Папа Римский пересел на Дачию

Новым автомобилем Папы Римского стал эксклюзивный кроссовер Dacia Duster. Над автомобилем работали румынское спецподразделение Dacia в сотрудничестве с кузовным ателье Romturingia, сообщает Корреспондент.net.
"Папамобиль" отличается от других Duster стеклянной надстройкой и уменьшенным клиренсом.
Машина имеет фирменный цвет слоновой кости, салон сделали бежевым. Специально для Папы Римского сзади внутри разместили кожаное кресло, появились дополнительные поручни, а в крыше имеется люк для церемониальных мероприятий.
Отметим, что предшественники понтифика ездили на индивидуальных внедорожниках Mercedes-Benz и Range Rover.



Теги: Папа римский, Dacia, автомобиль
 
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