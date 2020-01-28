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Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH17
Юридическая фирма, представляющая интересы ответчиков по делу о крушении самолета MH17, заявила суду об участии в процессе по меньшей мере одного из подозреваемых. Об этом сообщили в Окружном суде Гааги, передает Телеканал новостей «24».
Однако суд не разглашает ни имени этого человека, ни даже названия фирмы, которая будет представлять его интересы – вплоть до начала публичных слушаний.
На данный момент известны имена первых четырех подозреваемых в сбивании MH17:
Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".
Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлял "военную разведку" боевиков.
Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") - руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".
Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.
Среди этих четырех – трое россиян и один гражданин Украины (Харченко). На всех есть международные ордера на арест.
Теги: суд, Гаага, показания, подозреваемый, Mh17
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