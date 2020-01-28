Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH17

28.01.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH17

Юридическая фирма, представляющая интересы ответчиков по делу о крушении самолета MH17, заявила суду об участии в процессе по меньшей мере одного из подозреваемых. Об этом сообщили в Окружном суде Гааги, передает Телеканал новостей «24».
Однако суд не разглашает ни имени этого человека, ни даже названия фирмы, которая будет представлять его интересы – вплоть до начала публичных слушаний.
На данный момент известны имена первых четырех подозреваемых в сбивании MH17:
Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".
Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлял "военную разведку" боевиков.
Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") - руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".
Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.
Среди этих четырех – трое россиян и один гражданин Украины (Харченко). На всех есть международные ордера на арест.



Теги: суд, Гаага, показания, подозреваемый, Mh17
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх