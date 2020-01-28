Один из подозреваемых согласился дать показания в суде по делу MH17

28.01.2020 11:00

Юридическая фирма, представляющая интересы ответчиков по делу о крушении самолета MH17, заявила суду об участии в процессе по меньшей мере одного из подозреваемых. Об этом сообщили в Окружном суде Гааги, передает Телеканал новостей «24».

Однако суд не разглашает ни имени этого человека, ни даже названия фирмы, которая будет представлять его интересы – вплоть до начала публичных слушаний.

На данный момент известны имена первых четырех подозреваемых в сбивании MH17:

Игорь Гиркин ("Стрелок", Стрелков), на время катастрофы – "министр обороны ДНР".

Сергей Дубинский ("Хмурый") – генерал-майор российской армии, возглавлял "военную разведку" боевиков.

Олег Пулатов ("Гюрза", "Халиф") - руководил 2-м отделом "ГРУ ДНР".

Леонид Харченко ("Крот") – вместе с Пулатовым сопровождал "Бук" в Снежное.

Среди этих четырех – трое россиян и один гражданин Украины (Харченко). На всех есть международные ордера на арест.