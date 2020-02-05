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Шойгу наградил орденом бывшего члена ГКЧП
Министр обороны России Сергей Шойгу вручил маршалу Советского Союза и бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством» III степени и юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». Об этом сообщает телеканал "Дождь" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Сообщается, что Язов получил награду «за большой вклад в развитие ветеранского движения и активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи».
Язову сейчас 95 лет, он единственный ныне живущий маршал Советского Союза. Во время Великой Отечественной войны он участвовал в обороне Ленинграда, был дважды ранен. С 1987 по 1991 год Язов возглавлял министерство обороны СССР.
В августе 1991 года Язов как член Государственного комитета по чрезвычайным положениям (ГКЧП) отдал приказ о вводе танков в Москву. Его арестовали и обвинили в госизмене, в 1994 году он был реабилитирован.
Теги: награда, орден, Сергей Шойгу, ГКЧП
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