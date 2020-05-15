В РФ установлен суточный "рекорд" смертности от коронавируса

15.05.2020 14:00

В России за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество заболевших - 113. Согласно данным оперативного штаба на пятницу, 15 мая, всего в стране от заболевания умерли 2418 человек, сообщает Корреспондент.net.

В то же время, снова выросло количество новых случаев заболевания. За минувшие сутки выявили 10 598 больных, тогда как днем ранее - 9974, что стало минимумом с 2 мая. Всего в стране уже 262 843 случаев коронавируса. При этом число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226.