Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Медведчук попросил у Путина российскую вакцину от коронавируса

07.10.2020 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медведчук попросил у Путина российскую вакцину от коронавируса

Депутат Верховной Рады, один из лидеров партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в его резиденции в Ново-Огарево, сообщает BBC.
Медведчук рассказал, в частности, что недавно посещал аннексированный Крым, где вакцинировал себя вместе с членами семьи российской вакциной от Covid-19.
"Считаю, что это самое эффективное средство в борьбе с коронавируса", - заявил Медведчук и выразил надежду, что российская вакцина вскоре окажется в Украине.
"Я хотел перед вами поставить вопрос о возможности рассмотрения того, чтобы эта вакцина попала в Украину", - обратился Медведчук к Путину.
Президент РФ на это ответил, что Россия готова к такому шагу, но надо, чтобы запрос на получение вакцины сформировала официальная украинская власть.



Теги: Путин, вакцина, Медведчук, COVID-19
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх