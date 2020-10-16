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В Ростовской области вернули «режим самоизоляции»
В Ростовской области вернули так называемый «режим самоизоляции» из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Жителям Ростовской области вновь рекомендуют по возможности сидеть дома и выходить только в случае необходимости. Но на этот раз карантин будет мягче – разрешается покидать дом в случае обращения за медицинской помощью, для ухода за близкими, для прогулок, занятий спортом и поездок на дачу. Но при этом обязательно соблюдение социальной дистанции. Жителям региона, входящим в группу риска – пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания – запрещено ездить на работу – начальство должно перевести их на удаленку. Как и в Москве, в Ростовской области компании обязали отправить почти треть сотрудников на дистанционную работу. Массовые мероприятия могут проводиться с учетом ограничений по численности зрителей или участников. Предприятиям общепита, ночным клубам и так далее разрешено работать только до 10 вечера.
Ростовская область занимает шестое место среди всех регионов России и первое место в Южном федеральном округе по числу заразившихся коронавирусом – всего выявлено более 25 тысяч случаев.
Теги: карантин, Ростовская область, COVID-19, самоизоляция
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