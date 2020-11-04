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В Италии апелляционный суд оправдал участника АТО нацгвардейца Маркива
Военнослужащий Национальной гвардии Украины Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в итальянском городе Милан. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в своем Telegram-канале во вторник, 3 ноября, передает Корреспондент.net.
"Миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу нашего героя, полностью оправдав его. Справедливость есть!" – написала омбудсмен.
Она отметила, что Маркив возвращается с представителями Украины на родину.
Украинца обвиняли в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на территории, которую тогда контролировали сепаратисты.
Теги: Донбасс, Италия, суд, оправдание, АТО
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