- Турция начинает вакцинацию китайской вакциной Sinovac17:00
- ТАСС анонсировал встречу советников "Нормандской четверки"14:00
- В Израиле начался второй этап вакцинации от коронавируса08:00
- Cнежный шторм в Испании привел к гибели 4 человек (ВИДЕО)10:00
- Число жертв беспорядков в Вашингтоне возросло до 511:00
- Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах12:00
- Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека09:00
- В Англии объявлен локдаун для борьбы с распространением нового штамма коронавируса08:00
- В Польше вакцинация началась со скандала08:00
- В России начали выдавать паспорта вакцинации от COVID-1909:00
Турция начинает вакцинацию китайской вакциной Sinovac
На этой неделе в Турции начнется вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac, сообщил во вторник, 12 января, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Корреспондент.net.
"Вакцина против COVID-19 начнется вводиться в четверг или пятницу в соответствии с определенным порядком", - сказал Эрдоган.
Отметим, что первая партия из 3 миллионов доз вакцины Sinovac поступила в Турцию еще 30 декабря, после чего состоялись испытания в турецких лабораториях с участием 3400 добровольцев. По их результатам эффективность вакцины составила 91,25%.
Следует отметить, что результаты об эффективности вакцины Sinovac разнятся. Так, после испытаний (приняли участие 1620 человек) в Индонезии говорилось о 65% эффективности. А в Бразилии заявили об эффективности в 78%. Там испытание провели с 13 тысячами участников.
Напомним, именно с Sinovac в конце декабря власти Украины подписали первый контракт на вакцину от коронавируса.
Теги: Китай, Турция, вакцинация, COVID-19
- Названы страны, где проживают злостные курильщики
- Украина рискует оказаться в тени больших разборок один на один с соседями, с которыми у нас все больше конфликтов
- Шестеро турецких школьников заразились свиным гриппом
- Китай начал применение вакцины против свиного гриппа
- В ОАЭ частично заблокировали YouTube
- Формула-1 нацелилась на Нью-Йорк
- В ОРДО ввели обязательный техосмотр автотранспорта16:00
- Жители Донецка жалуются на странный "оранжевый" газ15:00
- 11 января гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались 105 человек13:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя11:00
- Изменились правила въезда из России в Украину10:00
- На Донбассе за сутки - 10 нарушений "тишины", один украинский воин погиб09:00
- Мариупольцы вышли на митинг против повышения коммунальных тарифов16:00
- Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса 11 января14:00
- В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов13:00
- Турция начинает вакцинацию китайской вакциной Sinovac17:00
- В ОРДО ввели обязательный техосмотр автотранспорта16:00
- Жители Донецка жалуются на странный "оранжевый" газ15:00
- ТАСС анонсировал встречу советников "Нормандской четверки"14:00
- 11 января гуманитарным коридором на КПВВ «Еленовка» воспользовались 105 человек13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 12 января12:00
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя11:00
- Изменились правила въезда из России в Украину10:00
- На Донбассе за сутки - 10 нарушений "тишины", один украинский воин погиб09:00
- Минэнерго представило "план по существенному снижению тарифов на газ"08:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- «еМалятко» онлайн. Как зарегистрировать новорожденного без бюрократии?08:00
- В ОРЛО отменили автоматическое продление срока временного ввоза/вывоза транспортных средств
- Жители ОРДО возмущены низким качеством водопроводной воды
- Изменились правила въезда из России в Украину
- В ОРДО анонсировали открытие на КПП "Успенка" магазина Duty Free
- Гороскоп на неделю с 11 по 17 января
- В ОРДО возобновили "комендантский час"
- Боевики ОРДО сорвали ремонт водопровода Горловка-Торецк
- В ОРЛО предупредили о возможных сбоях в работе банкоматов и терминалов
- Жители двух районов Мариуполя остались без света и тепла
- Мобильные отделения «Ощадбанка» на Донбассе вышли из строя