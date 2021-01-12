Турция начинает вакцинацию китайской вакциной Sinovac

12.01.2021 17:00

На этой неделе в Турции начнется вакцинация от коронавируса препаратом китайской компании Sinovac, сообщил во вторник, 12 января, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает Корреспондент.net.

"Вакцина против COVID-19 начнется вводиться в четверг или пятницу в соответствии с определенным порядком", - сказал Эрдоган.

Отметим, что первая партия из 3 миллионов доз вакцины Sinovac поступила в Турцию еще 30 декабря, после чего состоялись испытания в турецких лабораториях с участием 3400 добровольцев. По их результатам эффективность вакцины составила 91,25%.

Следует отметить, что результаты об эффективности вакцины Sinovac разнятся. Так, после испытаний (приняли участие 1620 человек) в Индонезии говорилось о 65% эффективности. А в Бразилии заявили об эффективности в 78%. Там испытание провели с 13 тысячами участников.

Напомним, именно с Sinovac в конце декабря власти Украины подписали первый контракт на вакцину от коронавируса.