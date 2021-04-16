США ввели новые санкции против России

16.04.2021 08:00

Президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России, сообщает пресс-служба Белого дома, передает LIGA.

В связи с санкциями финансовым учреждениям США запрещается участвовать на первичном рынке рублевых или нерублевых облигаций, выпущенных после 14 июня 2021-го Центробанком, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ. Также запрещается финучреждениям США ссужать средства в рублях или в других валютах этим трем организациям. Эта директива дает правительству США право расширять санкции в отношении суверенного долга России в случае необходимости.

В партнерстве с ЕС, Великобританией, Австралией и Канадой наложены санкции на восемь физических и юридических лиц, связанных с российской оккупацией и репрессиями в Крыму.

В Минфине США перечислили лиц, попавших под санкции за Крым:

- Леонид Кронидович Рыженкин – гендир Мостотреста, российской строительной компании, работающей в Крыму;

- Ленпромтранспроект – российская компания, спроектировавшая мост через Керченский пролив;

- Акционерное общество Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск – компания, участвовавшая в строительстве железной дороги к мосту через Керченский пролив;

- СИЗО-1 в Симферополе – символ широко распространенных нарушений прав человека, совершенных против украинского народа;

- Кулинич Лариса Витальевна – гражданка Украины и России, оккупанты называют ее "министром имущественных и земельных отношений Крыма";

- Павел Леонидович Каранда – гражданин России, оккупанты называют его "министром внутренних дел Крыма;"

- Леонид Михайлюк – гражданин РФ, оккупанты называют его "начальником ФСБ в Крыму";

- Владимир Николаевич Терентьев – гражданин России, оккупанты называют его "начальником Главного управления Следственного комитета в Крыму".

Введены санкции против 16 организаций и 16 лиц, которые пытались повлиять на президентские выборы в США в 2020 году по указанию руководства правительства РФ. Среди них:

- Алексей Громов – первый замглавы Администрации президента России;

- SouthFront – это зарегистрированный в России интернет-сайт дезинформации, который получает задания от ФСБ;

- NewsFront – базирующееся в Крыму средство дезинформации и пропаганды, которое работало с офицерами ФСБ;

- Фонд стратегической культуры – зарегистрированный в России онлайн-журнал, который находится под управлением Службы внешней разведки РФ и тесно связан с МИД РФ.

- InfoRos – называет себя информационным агентством, но в основном им управляет 72-й Главный разведывательный информационный центр ГРУ;

- Денис Тюрин – занимал руководящую должность в InfoRos и ранее служил в ГРУ.

- Константин Килимник – российский и украинский политический консультант и известный агент российских спецслужб, осуществляющий операции влияния от их имени. Среди прочего Килимник стремился разработать план, который вернет экс-президента-беглеца Виктора Януковича к власти в Украине.

Наложены санкции на "сеть Пригожина в Африке", а также лица и компании, через которые он уклонялся от персональных санкций. Среди них:

- Гражданин России Александр Малькевич и его компания Фонд защиты национальных ценностей – способствовали глобальным операциям влияния Пригожина;

- Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества (Afric), Международный Антикризисный центр, граждане РФ Петр Бышков, Юлия Афанасьева и Тарас Прибышин – содействовали злонамеренным операциям Пригожина в Африке и Европе, в основном работая из России;

- Компании Транс Логистик Юниджет – выступали в качестве тайных агентов по закупкам для Пригожина с целью приобретения запасных частей и технического обслуживания для самолетов;

- Компания Алкон – тесно связана с Юниджет;

- Артем Степанов – замгендира Юниджет;

- Мария Зуева – гендир Юниджет;

- Кирилл Щербаков – конечный владелец Юниджет и Алком.

Минфин США также пишет, что в связи с систематическими кибератаками, в том числе через ПО SolarWinds, за которой стоит СВР РФ, введены санкции против шести технологических компаний, сотрудничающих со спецслужбами России. Среди них:

- ЭРА Технополис – это исследовательский центр и технопарк, финансируемый и управляемый Минобороны России. В нем размещаются и поддерживаются подразделения ГРУ РФ, отвечающие за наступательные кибератаки и информационные операции;

- Pasit – российская IT-компания, которая проводила исследования и разработки для киберопераций СВР РФ;

- Научно-исследовательский институт специализированные вычислительные устройства и автоматика – российский государственный научно-исследовательский институт, специализирующийся на передовых системах защиты информации. Проводил исследования и разработки для киберопераций СВР РФ;

- Neobit – российская компания из Санкт-Петербурга, занимающаяся информационной безопасностью. Клиенты – МО, ФСБ и СВР РФ. Проводила исследования и разработки для киберопераций ФСБ, ГРУ и СВР;

- Advanced System Technology – российская компания, занимающаяся информационной безопасностью. Клиенты – МО, ФСБ и СВР РФ. Оказывала техническую поддержку кибероперациям ФСБ, ГРУ и СВР;

- Positive Technologies – российская компания по обеспечению IT-безопасности, которая поддерживает клиентов из правительства России, в том числе ФСБ. Оказывает услуги российским и иностранным компаниям, организовывает конференции для отбора персонала ГРУ и ФСБ.

Как отмечается, также будут высланы десять сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне. В личном составе миссии есть представители российских спецслужб, объяснили в Белом доме.

Комментируя санкции, в Белом доме подчеркнули, что стремятся к "предсказуемым и стабильным отношениям" с РФ, но публично и в частном порядке дали понять, что будут защищать национальные интересы и заставлять Россию платить за нанесенный вред.