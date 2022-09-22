Начались консультации по созданию зоны ядерной безопасности вокруг ЗАЭС

22.09.2022 17:00

В рамках проходящей в Нью-Йорке 77-й сессии Генассамблеи ООН генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился отдельно с руководителями МИД Украины и России. Об этом он сообщил в твиттере.

Глава МАГАТЭ заявил, что по итогам встреч с украинским министром Дмитрием Кулебой и главой российского МИДа Сергеем Лавровым уже началась работа по созданию и формированию зоны. Он сказал, что надеется посетить Киев в ближайшее время, а "позднее, возможно", отправиться в Россию.

"Учитывая неотложность ситуации и серьезность происходящего на местах, мы должны действовать быстро", – сказал Гросси. По его словам, у обеих стран есть "убеждение, что создание зоны необходимо".