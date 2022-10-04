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Пхеньян признал российскую аннексию территорий Украины
Северная Корея признала легитимными псевдореферендумы в оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а также поддержала аннексию этих территорий россией. Об этом говорится в заявлении МИД КНДР.
«С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской «народных республиках», Херсонской и Запорожской областях проведен «референдум» в соответствии с Уставом ООН, определившим принцип равенства народа и его права на самоопределение. Он проведен легальным способом, чтобы в нем полностью отражалась воля местных жителей, и большинство избирателей поддержало вхождение в состав россии. Мы проявляем уважение к волеизъявлению жителей Донецкой и Луганской «народных республик», Херсонской и Запорожской областей, которые стремились к вхождению в состав россии, и поддерживаем позицию правительства рф о принятии вышеуказанных регионов в свой состав», – заявили в Пхеньяне.
Теги: Украина, Россия, Северная Корея, признание, аннексия
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