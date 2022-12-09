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В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"

09.12.2022 10:00
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В Подмосковье загорелся торговый центр "Мега Химки"

В пригороде Москвы произошел масштабный пожар в ТЦ "МЕГА Химки", его площадь достигла 17 тыс. кв. метров. Об этом сообщают РосСМИ.
Пожар начался на складе магазина OBI. Далее огонь охватил всю площадь супермаркета, и начались взрывы газовых баллонов и банок с красками. Здание ТЦ обваливается.
В пресс-службе МЧС России сообщили, что на месте происшествия работают пожарные подразделения, проводится наращивание сил и средств, в готовность приведена авиация МЧС России. Предварительная причина пожара - короткое замыкание.



Теги: Россия, пожар, Химки, торговый центр
 
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