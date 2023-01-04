Германия начала производство САУ для ВСУ

04.01.2023 10:00

В Германии началось производство самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH 155 для Украины. Об этом сообщил в Twitter советник компании Krauss-Maffei Wegmann Николас Драммонд. Именно этот концерн занимается производством этого оружия.

"Иногда объединение двух проверенных решений в новую концепцию может быть революционным без риска. Началось производство Boxer RCH 155 для Украины. Можно стрелять максимальным зарядом под углом 90 градусов. Вы даже можете это сделать на склоне до 10 градусов", - написал Драммонд на своей странице в соцсети.