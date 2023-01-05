Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным

05.01.2023 15:00

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в четверг телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает Anadolu.

"В Управлении по связям Администрации президента Турции сообщили, что лидеры двух стран обсудили вопросы энергетики, состояние и перспективы турецко-российских отношений, а также региональные процессы, в том числе российско-украинскую войну и Сирию.

Эрдоган заявил Путину о нацеленности на конкретные шаги по формированию Дорожной карты для создания газового хаба в Турции.

В данной связи глава турецкого государства привлек внимание к усилиям по развитию энергетической инфраструктуры Турции.

Касаясь темы войны между Россией и Украиной, турецкий лидер напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о «зерновом коридоре», масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Он подчеркнул, что призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий", - говорится в сообщении.