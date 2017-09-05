Вот такой он, "рус***й мирок", в оккупированном Луганске: всего одно слово, но как тонко подмечено настоящее лицо "ЛНР" в этой надписи

05.09.2017 22:32

Эта надпись, появившаяся на входной двери Ленинского райсуда в оккупированном Луганске, как нельзя лучше характеризует сущность недореспублики. Боевики даже не удосужились закрасить ее. Они предпочли ... подробнее →

Украинцев предупредили: самым популярным активом будет наличный доллар

05.09.2017 22:03

Сознательно или нет, но топ-чиновники продолжают ухудшать экономические перспективы Украины, добивая фондовый рынок, промышленность, банковский сектор и сейчас, как будто на краю пропасти, накачивают ... подробнее →

Обстановка в Донбассе с начала суток: террористы переместили огневую активность на мариупольское направление, уже зафиксировано 11 срывов "перемирия"

05.09.2017 21:37

С начала текущих суток обстановка в зоне АТО не изменилась, боевики совершают одиночные провокации в отношении украинских военных, используя при обстрелах стрелковое оружие и крупнокалиберные ... подробнее →

Рада приняла закон о 12-летней школе

05.09.2017 21:09

Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе с 1 сентября 2018 года. За принятие в целом законопроекта №3491-д ... подробнее →

"Это стандартный политический покер", - Арестович рассказал, какова цель новой путинской аферы с российскими "миротворцами" на Донбассе

05.09.2017 20:46

Скандальное заявление президента РФ Владимира Путина о намерении ввести своих "миротворцев" на оккупированный Донбасс преследует несколько целей. Каких, рассказал известный украинский военный эксперт ... подробнее →

12 сентября главаря «ЛНР» Плотницкого начнут судить в Днепре за сбитый боевиками Ил-76

05.09.2017 20:19

«В следующий вторник, 12.09.2017 года, в 16:00 в Бабушкинском районном суде г. Днепр состоится судебное заседание относительно террористов Плотницкого И.В., Патрушева А.А., Гуреева А.В., ... подробнее →

В законе по реинтеграции Донбасса АТО заменят новым термином

05.09.2017 19:56

Политики предлагают также не употреблять и термин "война" по отношению к боевым действиям в Украине. Законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает, что боевые действия на Востоке Украине будут ... подробнее →

Решил сбежать от Плотницкого: на украинском блокпосту в Луганской области задержан террорист из "народной милиции" "ЛНР"

05.09.2017 19:32

В рядах боевиков наемник получал ежемесячную зарплату в размере 15 тысяч российских рублей. Предатель родом из Рубежного, но перешел на сторону российских боевиков и поступил в так называемую ... подробнее →

В Украине до конца года заработает онлайн-регистрация авто

05.09.2017 19:04

Уже в сентябре представят кабинет перевозчика, в котором будет информация о лицензии, разрешениях и многое другое. До конца 2017 года в Украине начнет работу онлайн-услуга первичной регистрации ... подробнее →

Россию могут навсегда исключить из Совета Европы: Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд рассказал о страшных последствиях для всех граждан РФ в случае принятия данного решения

05.09.2017 18:42

Уже в ближайшее время 140 миллионов граждан РФ могут остаться без важного инструмента в борьбе против нарушения их прав. Об этом в комментарии изданию Politico заявил Генеральный секретарь Совета ... подробнее →

ПОЛУЧИТ ЛИ УКРАИНА ТРАНШ ОТ МВФ?

05.09.2017 18:16

Осенью в Украину планируют прибыть сразу три миссии МВФ. Это технические специалисты, которые будут изучать техническую сторону таких вопросов, как подготовка проекта бюджета, пенсионных реформ и ... подробнее →

Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину

05.09.2017 17:51

Глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Россия не намерена прекращать финансирование терроризма не только в Украине, но и во всем мире. Об этом он заявил ... подробнее →

В сети разгорается скандал вокруг установки флага в Раде за миллион гривен

05.09.2017 17:29

В здании Верховной Рады установили стационарную экспозицию "Флаг Украины", стоимостью более 1,3 млн грн, сообщает apostrophe.ua . На сайте государственных закупок Prozorro название тендера ... подробнее →

"Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид

05.09.2017 17:12

Оккупация Донбасса не более чем часть начатой Владимиром Путиным игры, цель которой - выйти из-под криминально-олигархической опеки и стать в России полностью самодостаточной фигурой. Об этом пишет в ... подробнее →

МИД Украины: Поручено провести консультации по развертыванию миссии ООН на Донбассе

05.09.2017 16:51

Вопросом введения "голубых касок" на восток Украины занимается постпред Украины в Нью-Йорке. Внешнеполитическое ведомство Украины вплотную занялось изучением вопроса о возможности введения ... подробнее →

Названа дата премьеры украинского фэнтези-фильма "Сторожевая Застава"

05.09.2017 16:40

Украинский фэнтези-фильм "Сторожевая Застава" уже готов и выйдет в прокат 12 октября, передает УНН со ссылкой на Госкино. "Киностудия Kinorob представила Госкино готовый фэнтези-фильм "Сторожевая ... подробнее →

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