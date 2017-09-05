Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе с 1 сентября 2018 года. За принятие в целом законопроекта №3491-д ... подробнее →

С начала текущих суток обстановка в зоне АТО не изменилась, боевики совершают одиночные провокации в отношении украинских военных, используя при обстрелах стрелковое оружие и крупнокалиберные ... подробнее →

Сознательно или нет, но топ-чиновники продолжают ухудшать экономические перспективы Украины, добивая фондовый рынок, промышленность, банковский сектор и сейчас, как будто на краю пропасти, накачивают ... подробнее →

Эта надпись, появившаяся на входной двери Ленинского райсуда в оккупированном Луганске, как нельзя лучше характеризует сущность недореспублики. Боевики даже не удосужились закрасить ее. Они предпочли ... подробнее →

В рядах боевиков наемник получал ежемесячную зарплату в размере 15 тысяч российских рублей. Предатель родом из Рубежного, но перешел на сторону российских боевиков и поступил в так называемую ... подробнее →

Политики предлагают также не употреблять и термин "война" по отношению к боевым действиям в Украине. Законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает, что боевые действия на Востоке Украине будут ... подробнее →

«В следующий вторник, 12.09.2017 года, в 16:00 в Бабушкинском районном суде г. Днепр состоится судебное заседание относительно террористов Плотницкого И.В., Патрушева А.А., Гуреева А.В., ... подробнее →

Скандальное заявление президента РФ Владимира Путина о намерении ввести своих "миротворцев" на оккупированный Донбасс преследует несколько целей. Каких, рассказал известный украинский военный эксперт ... подробнее →

В Украине до конца года заработает онлайн-регистрация авто 05.09.2017 19:04 Уже в сентябре представят кабинет перевозчика, в котором будет информация о лицензии, разрешениях и многое другое. До конца 2017 года в Украине начнет работу онлайн-услуга первичной регистрации ... подробнее →