Вот такой он, "рус***й мирок", в оккупированном Луганске: всего одно слово, но как тонко подмечено настоящее лицо "ЛНР" в этой надписи05.09.2017 22:32
Эта надпись, появившаяся на входной двери Ленинского райсуда в оккупированном Луганске, как нельзя лучше характеризует сущность недореспублики. Боевики даже не удосужились закрасить ее. Они предпочли ... подробнее →
Украинцев предупредили: самым популярным активом будет наличный доллар05.09.2017 22:03
Сознательно или нет, но топ-чиновники продолжают ухудшать экономические перспективы Украины, добивая фондовый рынок, промышленность, банковский сектор и сейчас, как будто на краю пропасти, накачивают ... подробнее →
Обстановка в Донбассе с начала суток: террористы переместили огневую активность на мариупольское направление, уже зафиксировано 11 срывов "перемирия"05.09.2017 21:37
С начала текущих суток обстановка в зоне АТО не изменилась, боевики совершают одиночные провокации в отношении украинских военных, используя при обстрелах стрелковое оружие и крупнокалиберные ... подробнее →
Рада приняла закон о 12-летней школе05.09.2017 21:09
Верховная Рада приняла новую редакцию закона "Об образовании", который предусматривает введение 12-летнего обучения в школе с 1 сентября 2018 года. За принятие в целом законопроекта №3491-д ... подробнее →
"Это стандартный политический покер", - Арестович рассказал, какова цель новой путинской аферы с российскими "миротворцами" на Донбассе05.09.2017 20:46
Скандальное заявление президента РФ Владимира Путина о намерении ввести своих "миротворцев" на оккупированный Донбасс преследует несколько целей. Каких, рассказал известный украинский военный эксперт ... подробнее →
12 сентября главаря «ЛНР» Плотницкого начнут судить в Днепре за сбитый боевиками Ил-7605.09.2017 20:19
«В следующий вторник, 12.09.2017 года, в 16:00 в Бабушкинском районном суде г. Днепр состоится судебное заседание относительно террористов Плотницкого И.В., Патрушева А.А., Гуреева А.В., ... подробнее →
В законе по реинтеграции Донбасса АТО заменят новым термином05.09.2017 19:56
Политики предлагают также не употреблять и термин "война" по отношению к боевым действиям в Украине. Законопроект о реинтеграции Донбасса предполагает, что боевые действия на Востоке Украине будут ... подробнее →
Решил сбежать от Плотницкого: на украинском блокпосту в Луганской области задержан террорист из "народной милиции" "ЛНР"05.09.2017 19:32
В рядах боевиков наемник получал ежемесячную зарплату в размере 15 тысяч российских рублей. Предатель родом из Рубежного, но перешел на сторону российских боевиков и поступил в так называемую ... подробнее →
В Украине до конца года заработает онлайн-регистрация авто05.09.2017 19:04
Уже в сентябре представят кабинет перевозчика, в котором будет информация о лицензии, разрешениях и многое другое. До конца 2017 года в Украине начнет работу онлайн-услуга первичной регистрации ... подробнее →
Россию могут навсегда исключить из Совета Европы: Генеральный секретарь Турбьерн Ягланд рассказал о страшных последствиях для всех граждан РФ в случае принятия данного решения05.09.2017 18:42
Уже в ближайшее время 140 миллионов граждан РФ могут остаться без важного инструмента в борьбе против нарушения их прав. Об этом в комментарии изданию Politico заявил Генеральный секретарь Совета ... подробнее →
ПОЛУЧИТ ЛИ УКРАИНА ТРАНШ ОТ МВФ?05.09.2017 18:16
Осенью в Украину планируют прибыть сразу три миссии МВФ. Это технические специалисты, которые будут изучать техническую сторону таких вопросов, как подготовка проекта бюджета, пенсионных реформ и ... подробнее →
Россия стремится обеспечить оружием террористов по всему миру: Турчинов прокомментировал скандальное заявление Путина о поставке летального оружия в Украину05.09.2017 17:51
Глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов считает, что Россия не намерена прекращать финансирование терроризма не только в Украине, но и во всем мире. Об этом он заявил ... подробнее →
В сети разгорается скандал вокруг установки флага в Раде за миллион гривен05.09.2017 17:29
В здании Верховной Рады установили стационарную экспозицию "Флаг Украины", стоимостью более 1,3 млн грн, сообщает apostrophe.ua . На сайте государственных закупок Prozorro название тендера ... подробнее →
"Задача сдачи Донбасса была поставлена в сентябре 2014 года, и с тех пор никаких отклонений от генеральной линии не наблюдается. Путин сливает Донбасс аккуратно", - Эль Мюрид05.09.2017 17:12
Оккупация Донбасса не более чем часть начатой Владимиром Путиным игры, цель которой - выйти из-под криминально-олигархической опеки и стать в России полностью самодостаточной фигурой. Об этом пишет в ... подробнее →
МИД Украины: Поручено провести консультации по развертыванию миссии ООН на Донбассе05.09.2017 16:51
Вопросом введения "голубых касок" на восток Украины занимается постпред Украины в Нью-Йорке. Внешнеполитическое ведомство Украины вплотную занялось изучением вопроса о возможности введения ... подробнее →
Названа дата премьеры украинского фэнтези-фильма "Сторожевая Застава"05.09.2017 16:40
Украинский фэнтези-фильм "Сторожевая Застава" уже готов и выйдет в прокат 12 октября, передает УНН со ссылкой на Госкино. "Киностудия Kinorob представила Госкино готовый фэнтези-фильм "Сторожевая ... подробнее →
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