Мэр Киева Виталий Кличко спустился в столичную подземку, чтобы проконтролировать соблюдение необходимых карантинных мер, сообщает Цензор.НЕТ . "С сегодняшнего дня возобновило свою работу в обычном ... подробнее →

В "Луганской народной республике" за субботу и воскресенье подтверждено семь новых случаев заболевания коронавирсусом среди местных жителей, сообщают местные СМИ. Как проинформировали в пресс-центре ... подробнее →

На подконтрольной группировке "ДНР" территории произошла одиннадцатая смерть в результате заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в "минздраве" формирования, передает сайт novosti.dn.ua ... подробнее →

Донецкий "Шахтер" убедительно обыграл львовский "Рух" (4:1) в рамках подготовки к рестарту УПЛ, сообщает football.ua . В дебюте поединка "Рух" вышел вперед благодаря автоголу Додо, но уже на ... подробнее →

В Польшу прибыл первый самолет с украинскими заробитчанами 25.05.2020 13:00 В Варшаву в воскресенье, 24 мая, прибыл первый чартерный рейс со 178 украинскими работниками, передает Слово и Дело . Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила польская компания по международному ... подробнее →

В Швеции заработала мобильная связь 5G 25.05.2020 12:00 Первая сеть мобильной связи поколения 5G заработала в Швеции в воскресенье, 24 мая. Об этом сообщила телеком-компания Tele2 в пресс-релизе, передает Корреспондент.net . Глава компании Андерс Нильссон ... подробнее →

На Луганщине возобновлена работа мобильных отделений "Ощадбанка" 25.05.2020 11:00 Мобильные отделения "Ощадбанка" возобновляют свою работу в прифронтовых населенных пунктах Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →