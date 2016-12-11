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Ирина Билык: Я готова стоять на Майдане с плакатом «Мне нечем платить за газ!»
Народная артистка Украина на съемках «Вечернего квартала» поделилась с журналистами подробностями личной жизни.
— Вы живете в частном доме (особняк артистки находится в коттеджном поселке в Березовке, — авт.), сколько приходится платить за отопление?
— Еще пару лет назад квартплата составляла 2800 гривен. Что будет с платежками сейчас – страшно подумать. Но я думала об этом. И когда у меня не будет чем платить, я готова первая стать с плакатом на Майдане и написать: «Мне нечем платить на газ!» Хочется, чтобы мои поклонники не думали, что артисты выходят на сцену, зарабатывают миллионы и что наша вся жизнь – шоколад.
— Российские СМИ недавно опубликовали интервью с Асланом Ахмадовым, в котором он намекает на скорый переезд в Киев. Ждать ли воссоединения вашей пары в Украине?
— Сейчас муж активно развивает карьеру в России, участвовал недавно в шоу «Голос» (в наставники 43-летний фотограф и режиссер выбрал Полину Гагарину, но после этапа вокальных поединков выбыл из проекта — авт.) В Киев приезжает очень часто. Также все упрощает тот факт, что у нас с Асланом есть квартира и в Москве, и в Киеве.
— Кроха Табриз внешне и характером в маму пошел больше или в отца?
— У сына азербайджанская кровь, он очень похож на Сону, бабушку из Баку и я часто называю сынулю «Ах ты моя Соночка!» (улыбается). Мечтаем всей семьей выбраться в Баку к дедушкам-бабушкам. А моя мама, кстати, уже познакомилась с родными Аслана.
— Сколько нянечек у вашего сынули?
— Трое, и они работают по сменам, по 10 дней. Очень тяжело. Поклон до земли всем мамам, которые без нянь воспитывают детей – не представляю, как они живут… Вы героини!
— Насколько нам известно, ваш старший сын Глеб выбрал карьеру юриста. Насколько это совместимо с частыми репетициями и концертами его рок-группы, на выступления которой вы тоже частенько наведываетесь?
— Сразу скажу, что Глеб учится на факультете телевидения и звукорежиссуры. Были варианты уехать за границу, но он отказался – хочет здесь заниматься творчеством. Я только рада – не знаю, как пережила бы разлуку! Но это не мешает ему играть на барабанах в группе «Вдох-выдох». Сын мне говорит: «Мам, нам твой контингент поклонников не подходит, можешь нас в своих передачах и концертах не рекламировать». Их слушают девчонки лет 15-17 и они счастливы!
— Ира, а кто же финансовый двигатель коллектива? Ребята-то молодые, а на продвижение любого музыкального проекта требуется немало финансовых вложений…
— Пока это не сильно затратно в денежном плане. На дорогущие тарелки сын долго откладывал деньги, и мне ничего не говорил – знал, что буду его отговаривать. Ведь я была против того, чтобы он стал артистом и он это знает. Но кровь взяла свое! Глеб очень старается. Своими силами ребята «тянут» проект, но я думаю, все родителя сложатся, и мы вскоре снимем общими силами красивый клип.
Источник zvistka.net.
Теги: Донбасс, газ, Ирина Билык, Майдан
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