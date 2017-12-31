Глава ВГА Авдеевки: "У меня рабочий день начинается на газовой трубе и заканчивается на газовой трубе"

31.12.2017 14:53

Накануне Нового года сайт AVDEEVKA.CITY пообщался с главой военно-гражданской администрации Авдеевки - Павлом Малыхиным. Среди прочих подняли больной вопрос газоснабжения прифронтового города.



Напомним, что в июне этого года в результате боевых действий был поврежден газопровод - отвод от газораспределительной станции Авдеевка. Жители города и окрестных населенных пунктов остались без газоснабжения. Строительство нового магистрального газопровода "Очеретино - Авдеевка" стартовало 18 августа. Общая длина трубопровода по проекту составляет 14,124 км. Стоимость проекта - 58 млн грн (половину заплатил Авдеевский коксохим, половина средств выделена из областного бюджета).



Сроки постройки несколько раз сдвигались. Авдеевке обещали "дать газ" к Новому году. Но пока так не дали…



"Очень надеюсь, что уже в ближайшее время в Авдеевке будет газ. У меня рабочий день начинается на газовой трубе и заканчивается на газовой трубе, - отметил в интервью AVDEEVKA.CITY глава ВГА. - Каждый раз туда едешь, смотришь, если просят помощи - вмешиваемся сразу и помогаем. Два раза в неделю приезжает Павел Иванович (Жебривский, председатель Донецкой области - ред.), Недавно приезжал вице-премьер Зубко. Все занимаются этим вопросом. Да, есть определенные проблемы: техника, погодные условия, кадры. Не хватает высококвалифицированных сварщиков, нужны хорошие сварочные аппараты. Например, те аппараты, что есть, не выдерживали такой нагрузки и много раз ломались, их отправляли на ремонт. Люди же не знают этих проблем! Говорить, что ничего не делается - плевать на работу людей. Вот она, труба идет, обуйте резиновые сапоги, пройдитесь, посмотрите. Там работает много местных, точно ваши знакомые…"



После завершения работ, по словам Павла Малыхина, газопровод еще надо принять, подписать акты, поставить на баланс, провести испытания, сдать в эксплуатацию.



"Газ однозначно будет. Всё для этого делается", - уверяет глава ВГА.