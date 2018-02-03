Разборки вокруг авдеевского газопровода: губернатор и "Донецкоблгаз" ищут "крайнего"

03.02.2018 16:33

Вице-премьер министр Украины Геннадий Зубко и губернатор Донетчины Павел Жебривский обвинили ПАО "Донецкоблгаз" в проблемах с запуском газопровода Очеретино-Авдеевка. Представители "Донецкоблгаза" сделали ответный ход.



Сайт avdeevka.city напоминает, что газопровод - отвод от газораспределительной станции Авдеевка был поврежден в результате боевых действий еще в июне 2017 года. В результате жители города и семи окрестных населенных пунктов (около 25 тысяч человек) остались без газоснабжения.



Строительство нового магистрального газопровода "Очеретино - Авдеевка" стартовало 18 августа. Общая длина трубопровода по проекту составит 14,124 км. Стоимость проекта - 58 млн грн (половину заплатил Авдеевский коксохим, половина средств выделена из областного бюджета).



Сроки запуска газопровода несколько раз сдвигались. Сначала говорили о конце осени… Потом обещали к концу года. Наступил последний месяц зимы, а газопровод до сих пор не готов.



На днях министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко заявил, что введение в эксплуатацию нового магистрального газопровода "Очеретино – Авдеевка" откладывается из-за саботажа со стороны "Донецкоблгаза".



Того же мнения придерживается и губернатор Донецкой области Павел Жебривский.



В издании "Нет коррупции!" отмечают, что почти месяц ожидали ответа от чиновников Донецкой области на вопрос, когда будет, наконец, запущен газопровод Очеретино-Авдеевка. В ответе отмечается, что строительство газопровода находится на завершающий стадии, а ПАО "Донецкоблгаз", без которого ввода в эксплуатацию газопровода невозможно, якобы не выполняет необходимую работу.



По словам губернатора Донетчины, проект нового газопровода разрабатывал ПАО "Донецкоблгаз". И подключение нового газопровода без участия этой компании невозможно. Жебривский отмечает, что эта ситуация добавляет напряжения в регионе, ведь без газа сейчас живут около 25 000 жителей Донецкой области на подконтрольной территории.



Ранее издание "Нет коррупции!" отмечало, что строительство газопровода к Авдеевке ведут сомнительные компании, выбранные местной властью без проведения тендера. В НК подчеркивают, что 38% акций ПАО "Донецкоблгаз" сейчас принадлежит государственному НАК "Нафтогаз Украины". При этом в НАК отказались отвечать на запрос, когда будет введен в эксплуатацию газопровод в Авдеевку, отметив, что вопрос не в их компетенции.



Представители "Донецкоблгаза" ответили на обвинения в срыве строительства газопровода Очеретино-Авдеевка. Приводим это заявление, опубликованное 2 февраля на сайте "Донецкоблгаза".



ОФІЦІЙНА ЗАЯВА ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

щодо ситуації, яка склалася навколо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт. Очеретине до м. Авдіївка



У зв’язку з тим, що в засобах масової інформації розповсюджується суперечлива інформація щодо будівництва підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт. Очеретине до м. Авдіївка, та з огляду на прямі звинувачення нашого підприємства в "саботажі" загальнодержавних та суспільних інтересів, ПАТ "Донецькоблгаз" вимушене виступити з офіційною заявою щодо реальної ситуації.



В червні 2017 року внаслідок бойових дій поблизу м. Авдіівка було пошкоджено ділянку підземного газопроводу. ПАТ "Укртрансгаз" припинило подачу газу з метою усунення загрози життю та здоров’ю громадян, які проживають на відповідній території. В свою чергу ПАТ "Донецькоблгаз" було вимушено припинити газопостачання та повністю відключити абонентів приватного сектору, газопостачання яких здійснювалося від ГРС Авдіівка.



З метою відновлення газопостачання м. Авдіівка та семи населених пунктів Ясинуватського району ВОЦА Донецької області ініціювало будівництво нового підвідного газопроводу та провело непрозору процедуру відбору генерального підрядника такого будівництва. ПАТ "Донецькоблгаз" надавало свої пропозиції з метою реалізації будівництва газопроводу, але генеральним підрядником був обраний ТОВ "Теплоенергокомплект", який не мав досвіду реалізації подібних проектів.



Постачальником труби було обрано ТОВ "Полімерна група "Терполімергаз", який також не мав досвіду виробництва труби згідно з вимогами проекту. На даний час Дружківським ВП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42017051670000153 від 12.10.2017 р. за фактом можливого привласнення, розтрати, заволодіння чужим майном службовою особою Департаменту розвитку базових галузей Донецької ОДА, вчинене у великих розмірах під час виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу від ГРС смт.Очеретино до м.Авдіївка.



Як зазначало наше підприємство, з огляду на сумну динаміку будівництва газопроводу, усвідомлюючи соціальну відповідальність перед жителями регіону і наближення опалювального сезону, ПАТ "Донецькоблгаз" вирішило взяти активну участь в будівництві. На виконання цього рішення 17.11.2017 р. ПАТ "Донецькоблгаз" уклало договір субпідряду з генеральним підрядником будівництва ТОВ "Теплоенергокомплект" на виконання робіт з будівництва підвідного газопроводу. В цей же день наші фахівці негайно приступили до виконання зварювальних робіт. 05.01.2018 року фахівці ПАТ "Донецькоблгаз" закінчили роботи, передбачені договором субпідряду (з урахуванням додаткових робіт) і виконали взяті на себе зобов'язання в повному обсязі. Більше жодних дій пов’язаних із будівництвом зазначеного газопроводу ПАТ "Донецькоблгаз" не здійснювало. Оплати за виконані роботи ПАТ "Донецькоблгаз" не отримало.



Починаючи з середини січня 2018 року до ПАТ "Донецькоблгаз" поступали неодноразові звернення Авдіівської ВЦА та ВОЦА Донецької області з вимогою укласти договір на здійснення продувки (закачування) природним газом та експлуатації газопроводу.

Проте ПАТ "Донецькоблгаз" неодноразово заявляло про свою готовність розпочати відповідні роботи лише у відповідності до чинного законодавства, зокрема Ліцензійних умов, які встановлюють імперативний обов’язок для Операторів ГРМ суворого дотримання положень Правил безпеки систем газопостачання.



Пунктом 4.6. зазначених правил чітко визначений порядок введення в експлуатацію новозбудованих газопроводів та перелік документів наявність яких є безумовною вимогою для здійснення підключення новозбудованого газопроводу до існуючої розподільної газової мережі, продувки, пуску газу та проведення комплексного випробування (пусконалагоджувальних робіт). Такими документами зокрема є: зареєстрована декларація або виданий сертифікат, акт приймання газообладнання для проведення комплексного випробування (пусконалагоджувальних робіт) за формою додатка Ю (обов'язкового), виконавча документація.



Жодного із зазначених документів нам надано не було. Цей факт позбавляє наше підприємство можливості підписати відповідні договори та розпочати роботи, які б надали можливість мешканцям м. Авдіївки і семи прилеглих сіл Ясинуватського району користуватися блакитним паливом та обігрівати свої домівки.



Більш того, значна ділянка газопроводу є досі не заритою, а 36 зауважень до ГРПб (наявність та не усунення яких створює загрозу для життя та здоров’я як працівників Донецькоблгазу так і місцевих мешканців) не були усунені Генпідрядником та Замовником будівництва.



ПАТ "Донецкьоблгаз" готово виступити ініціатором відкритого підписання договорів на експлуатацію підвідного газопроводу високого тиску від ГРС смт. Очеретине до м. Авдіївка та продувки, пуску газу, проведення комплексного випробування (пусконалагоджувальних робіт) за участю представників органів державної влади, місцевого самоврядування, засобів масової інформації та під контролем громадських організацій, але за безумовної вимоги дотримання чинного законодавства".



… Кто прав, кто виноват – время рассудит. А пока идет "разбор полетов", тысячи жителей Донетчины страдают из-за отсутствия газа.