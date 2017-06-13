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Архив - Донецкая область

В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера

13.06.2017 15:40
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В Авдеевке объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил в Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера в связи с шестидневным отсутствием газа. Об этом он написал в своем Facebook.

«Город уже шестой день без газа — с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод. Объявили по Авдеевке чрезвычайную ситуацию техногенного характера регионального уровня», — написал он.

По словам главы администрации, с 13 июня начато строительство нового газопровода, через который Авдеевка будет получать газ с контролируемой Украиной территории.

Объем проекта оценивается в 59 млн. гривен, при этом город ведет переговоры с компанией «Метинвест» о частичном финансировании, поскольку по газопроводу с контролируемой Украиной территории газ будет поступать и на Авдеевский коксохимзавод.

Источник fakty.ua



Теги: Донбасс, Авдеевка, газопровод, боевики, Жебривский, коксохим
 
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