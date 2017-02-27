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Чорний шоколад позбавить набряків

27.02.2017 08:05
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Чорний шоколад позбавить набряків

Дослідження проводили італійські науковці. Вони перевірили це у ще одному дослідженні серед пацієнтів із захворюванням периферичних артерій, повідомляє Еспресо.TV із посиланням на британське видання The Daily Mail. Під час хвороби зменшується приплив крові, що викликає біль та втому в ногах або стегнах при ходьбі.

В експеременті брали участь 20 учасників, з яких 14 чоловіків і 6 жінок у віці від 60 до 78 покращили свою здатність ходити без сторонньої допомоги після вживання темного шоколаду.
Вживання однієї плитки чорного шоколаду може допомогти пацієнтам, що мають проблеми з артеріями на ногах.

Так, пенсіонерів випробовували на біговій доріжці один раз вранці і знову після вживання 40-грамової плитки темного або молочного шоколаду.

Після темного шоколаду вони проходили в середньому на 39 футів далі і на 17 секунд довше, аніж раніше за день. Після вживання молочного — не було жодних покращень.

Дослідники стверджують, що знайдені в какао поліфеноли покращують кровообіг. Темний шоколад містить 85% какао, багатих на поліфеноли. У молочному ж шоколаді їх вміст на 30% менший.

Наразі, за словами науковців, аби підтвердити позитивні зміни в організмі, потрібне масштабне дослідження.

«Покращення, які ми побачили, були незначними. Проте вигода від чорного шоколаду є доволі відчутною для якості життя цих пацієнтів», — зазначив співавтор теорії доктор Лоренцо Лоффредо.

 

Источник:  zdorovia.com.ua



Теги: Донбасс, здоровье, шоколад
 
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