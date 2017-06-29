Что говорит о вас привычка грызть ногти?

29.06.2017 22:43

Вы тоже страдаете от этой малоприятной привычки? Статистика говорит, что около трети взрослых продолжают грызть ногти хотя бы периодически. Что за этим стоит? Какой психологический фактор или, может быть, проблема? Большинство людей рассматривают эту привычку в основном как признак нервозности и беспокойства.

На первый взгляд, эта точка зрения имеет смысл, но она была бы неполной без более детального изучения. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, это может быть признаком… перфекционизма: ведь перфекционисты так усиленно стремятся к совершенству, что это часто сопровождается депрессией.

Давайте рассмотрим эту привычку и её последствия

Повторяющееся поведение, связанное с телом (BFRB), описывается как «вредная привычка, вызывающая серьезные расстройства». Исследовательская группа стремилась сравнить склонность к BFRB, используя две модели: регуляция эмоций (ER) и раздраженное действие (FA). Модель ER предполагает, что BFRB вызвано отрицательными эмоциями и снимает этот негатив. Модель FA утверждает, что BFRB снимает нетерпение, скуку, разочарование и неудовлетворенность.

Исследователи пришли к выводу, что люди с BFRB, более склонны к действиям в рамках модели FA, то есть раздраженного действия, поскольку «они характеризуются своим стремлением к высоким стандартам и нежеланием от них отступать». А это яркие черты, присущие перфекционистам.

Результаты:

Итак, люди с этим повторяющимся поведением, скорее всего, страдают перфекционизмом, а это означает, что они не способны расслабляться и выполнять задания в спокойном темпе и режиме, поэтому они склонны к состоянию разочарования и неудовлетворенности, когда их цели не достигнуты. Другими словами, привычка грызть ногти связана не столько с нервозностью и беспокойными состояниями, сколько с расстройством из-за невозможности чего-то добиться.

Влияние этой привычки на здоровье

Любое повторяющееся поведение, связанное с телом, небезопасно для здоровья, и привычка грызть ногти не является исключением. Она имеет как эмоциональные, так и физические последствия. Если говорить о банальных физических проблемах, то это:

— Болезненность и покраснение ногтей и кутикул;

— Повреждения и возможное инфицирование кожи вокруг ногтей;

— Повышенная уязвимость к бактериям и вирусам;

— Ослабление зубной эмали;

— Искривление зубного ряда;

— Неэстетичность самой привычки.

Если объяснять привычку грызть ногти тревогой и стрессом, то это может потенциально указывать на более серьезную психологическую проблему, такую как обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). Между прочим, перфекционизм тоже считается фактором риска для ОКР.

Хотя быть «диагностированным» как перфекционист может звучать не так уж и страшно, а отчасти даже приятно, это все равно нездоровое психическое состояние. Исследования связывают перфекционизм как личностную черту с множеством психологических проблем: расстройство личности, расстройство питания, социальное беспокойство, социальная фобия, злоупотребление алкоголем и наркотиками и клиническая депрессия. У перфекционистов также могут наблюдаться хронические стрессовые расстройства, и они подвержены повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Все, что можно сказать по этому вопросу в заключение, – это только то, что взаимосвязь между привычкой грызть ногти и перфекционизмом требует дальнейших и более тщательных исследований, чтобы поставить точку в изучении этой широко распространенной проблемы

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на flytothesky.ru