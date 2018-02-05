Все рубрики раздела
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия09:10
- Врачи объяснили, почему стоит чаще есть острую пищу08:10
- Лунный календарь стрижек на будущую неделю07:58
- Названы эффективные народные рецепты от ангины07:20
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
Лунный календарь стрижек на будущую неделю
В какой день лучше стричься
5 февраля – 21 лунный день. Луна в Весах. Энергетически насыщенный день, когда мы смело идем навстречу судьбе, оставив далеко позади страхи и сомнения. День активного творческого начала, которое заставляет нас двигаться. Стрижка волос решит материальные проблемы.
6 февраля – 21 лунный день. Луна в Скорпионе. Эмоции преобладают радостные, мы просто заряжаемся энергией и оптимизмом. Именно поэтому день как нельзя лучше подходит для праздников и веселья. Стрижка волос решит проблемы со здоровьем.
7 февраля – 22 лунный день. Луна в Скорпионе. Тайное становится явным, и можно подобрать ключи к отгадкам многих загадок. Двадцать второй лунный день традиционно называется днем мудрости. Стрижка волос способствует оздоровлению и респектабельности.
8 февраля – 23 лунный день. Луна в Стрельце. День поворота Луны. День некоторой ломки коренных преобразований. Критический день по всем параметрам. Один из критических дней лунного месяца. Стрижка волос: воздерживаемся во избежание разнообразных напастей.
9 февраля – 24 лунный день. Луна в Стрельце. День насыщен огромной энергией, с которой не все в состоянии справиться. Просыпается тяга к авантюрам и экстремальным поступкам. Пассивным людям лучше посвятить этот день отдыху и сну. Стрижка волос даст энергетическую подпитку.
10 февраля – 25 лунный день. Луна в Стрельце. День мудрости и справедливости. Если вы отстаиваете справедливость в суде и слушание назначено на двадцать пятый лунный день, считайте, что вам крупно повезло. Стрижка волос: воздерживаемся во имя поддержания физического и психического здоровья.
11 февраля – 26 лунный день. Луна в Козероге. Один из критических дней лунного месяца. Двадцать шестой день - день очищения и освобождения от гордыни, объединения по жизненным интересам и духовной устремленности. Очень важно соблюдать законы (имеются в виду высшие законы). Стрижка волос приведет к депрессии и травмам.
Благоприятные дни: 5 и 6 февраля 2018 года.
Неблагоприятные дни: 8 и 11 февраля 2018 года
Теги: Донбасс, лунный камень, стрижка
- В какой день будущей недели лучше стричься
- Камни, которые лечат, или Храни меня, мой талисман...
- Боевики пересчитали украинские войска и запаниковали
- Введение абонплаты за газ: почему НКРЭКУ стоит притормозить
- Краматорские школьники рвутся в журналисты
- Ставшего гражданином Украины экс-депутата Думы исключат из КПРФ за предательство
- Штаб АТО: В результате вражеских обстрелов двое военных ВСУ получили ранения10:45
- Как провести банковские операции у линии разграничения на Донетчине: опубликованы важные сведения22:20
- На оккупированном Донбассе активно вербуют "пушечное мясо"22:00
- Анализ ситуации: почему на Донбассе возможна эскалация21:40
- Бывший пленник оккупантов Донбасса: Не могу привыкнуть, что я дома, что тут мир21:20
- Вниманию жителей Луганщины: опубликован новый график работы мобильного подразделения Ощадбанка 21:02
- В Покровске - стрельба, есть жертвы20:52
- Главари ОРДО не дают вернуть газ Марьинке и Красногоровке 20:38
- Блокпосты Донетчины не прошли 85 человек, подозреваемых в причастности к НВФ20:19
- Куда и когда на Донетчине приедет мобильный сервисный центр МВД20:04
- Множество полиции, спецназовцы и скорые: в Киеве открыли стрельбу11:30
- Управления Пенсионного фонда в Украине будут ликвидированы11:15
- ВСУ несут потери на Донбассе: в МИД обратились к Западу из-за России11:00
- Штаб АТО: В результате вражеских обстрелов двое военных ВСУ получили ранения10:45
- Злата Огневич удивила судей "Голоса країни" (ВИДЕО)10:30
- Ученые рассказали, каких людей обычно похищают инопланетяне10:12
- Леди Гага отменила европейское турне из-за сильной боли10:01
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- В Швейцарии полиция задержала "автобус-сугроб"09:35
- Украинцы хотят изменить текст гимна09:25
- Эффективные рецепты спасения от похмелья09:48
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия09:10
- Врачи объяснили, почему стоит чаще есть острую пищу08:10
- Лунный календарь стрижек на будущую неделю07:58
- Названы эффективные народные рецепты от ангины07:20
- Лучшие народные средства от головной боли16:15
- Полезные советы, как справиться с бессонницей14:39
- Стало известно, как домашние обязанности влияют на женщин13:35
- Cекреты управления организмом09:30
- Метод, притягивающий приятные события в жизнь08:26
- "Феникс" лишает пенсий: новый удар для жителей ОРДО
- Страшное предупреждение для Донбасса: последствия этого ощутят на себе жители по обе стороны линии разграничения
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- Как переселенцу не потерять соцвыплаты: важные моменты
- Финальный суд над Зайцевой: сколько тюремных лет грозит виновнице ДТП
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Автомобили с табличками, грузовики и пешеходы: что происходит на неподконтрольной границе Донбасса
- На Донбассе начала проваливаться земля
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе