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Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин

13.03.2018 19:55
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Савченко уничтожают две вещи, – Фейгин

Народный депутат Надежда Савченко самом деле не является ничьим агентом и сейчас находится не в России. А так её поведение – следствие двух вещей: непонимание того, что происходит, и как вести себя в статусе политика, а также это ее окружение.
Такое мнение высказал ее бывший адвокат Марк Фейгин, передает Inforesist.
"Я много раз говорил, ее уничтожат две вещи: ее нежелание учиться и второе – это ее окружение. Вот я об этом говорил.И я считаю, что её, так сказать область занятий политических, губят именно эти две вещи. Так оно и получается. Что касается агентурности её, я в это не верил. Думаю, что и сейчас, если уж там что-то и будет представлено следствием, убедительно, я в это не верю, не считаю, что она чей-то агент. Человеческая глупость она сильнее любой конспирологии. Вот так я отвечу", – отметил правозащитник.
По его словам, поспешный отъезд Надежды Савченко из Украины, скорее всего, является связанным с, так сказать, непониманием как себя надо вести себя в таких ситуациях.
Вот это и первая причина, о которой я говорил. Непонимание того, что происходит, и как вести себя в статусе политика. Что касается всего дела Рубана, я уже говорил, это всё вторая причина, что окружение Надежды Викторовны, с которым она себя связала, в которое входили все эти лица, я не буду их персонально перечислять… . И Рубан в том числе, я не знаю, в какой там степени были отношения. Но, я хочу сказать, что все эти люди, привели к этому всему,
– убеждает Фейгин.
Кроме того адвокат подчеркнул, что у следствия есть много оперативных материалов, прослушивание по делу Рубана, поэтому он посоветовал Савченко не бегать, а все объяснить и сотрудничать со следствием.
"Что касается места её прибывания, то Надежда пока не находится в России. Потому что, опять же, первая причина, глупость она безграничной бывает. Но я вас уверяю, что никто в России так сказать, собственно никакой крыши ей не даст. И я уверен, что Надежда Викторовна в Россию не поедет. Это мое глубокое убеждение, что она этого не сделает", – добавил он.



Теги: Донбасс, уничтожение, Надежда Савченко
 
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