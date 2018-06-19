Связь группы крови и характера: важнейший момент

19.06.2018 22:13

Связь между группой крови и личностью человека всегда вызывала большой интерес у ученых. Ведь у людей с одинаковой группой крови наблюдаются общие черты характера и даже привычки.

В Японии даже проводят исследования по этому поводу и учитывают группу крови при приеме на работу и подборе партнера.

Вот самые интересные факты о вашей личности согласно вашей группе крови.

1-ая группа крови.

Основные черты характера у людей с первой группой крови: понимание, организованность, здравомыслие и спокойный темперамент.

Вы живете так, как вам хочется, не подчиняетесь стандартам, умело контролируете эмоции. Вы полны решимости достичь своей цели. Напористости у вас предостаточно. Во всех своих делах и начинаниях вы проявляете себя как перфекционист.

С другой стороны, вы склонны к беспокойству, поскольку слишком сильно зацикливаетесь на деталях, не любите хаос и сумятицу, можете быть слишком нетерпеливы. Все из-за постоянного стремления к совершенству.

Вам легче, чем остальным, удается справляться со стрессом. Вы атлетичны и уверены в себе, но временами можете казаться окружающим бесчувственными.

2-ая группа крови.

Основные черты характера у людей со второй группой крови: непредсказуемость, страстность, уверенность и импульсивность.

Вы человек предприимчивый и очень страстный. У вас есть сильная внутренняя мотивация. Вы проявляете свою страстную натуру и на работе, и в любви, и в путешествиях, и в общении с друзьями.

Вы более чувствительны, чем остальные, поэтому стресс может ослабить ваш иммунитет. Вы непредсказуемы, потому что привыкли скрывать свои мысли и чувства от других. Вам сложно довериться окружающим, от природы вы интроверт.

Вас интересуют более интеллектуальные занятия — изучение математики, исследования, наука. Страстными вы можете быть лишь с теми, кому полностью доверяете.

3-я группа крови.

Основные черты характера у людей с третьей группой крови: ответственность, пунктуальность, осторожность и стремление к совершенству.

Люди с этой группой крови очень осторожны, их отличает ответственность и исполнительность. Они очень серьезно относятся к своим обязанностям. Они — одни из самых надежных работников и друзей.

Им характерна пунктуальность и стремление довести начатое до конца. С ними приятно иметь дело и вести разговор — они внимательно выслушают собеседника, попытаются понять его и дать ему действительно полезный совет.

С другой стороны, такие люди не склонны к риску. Они не любят отступать от проверенных и знакомых схем, их не тянет на подвиги. Таким людям уютно в своей зоне комфорта, пробовать что-то новое — не для них.

4-ая группа крови.

Основные черты характера у людей с четвертой группой крови: амбициозность, лидерские качества, уверенность и общительность.

Таких людей действительно редко встретишь. Они — прирожденные лидеры, отличаются уверенностью и общительностью. Они предрасположены к стрессу, но не сильно беспокоятся по мелочам.

Когда требуется взвешенное решение, им удается отключить эмоции — они уравновешены и хорошо умеют планировать. Им нужна свобода и независимость, их сложно привязать к чему-то.

Такие люди также обаятельны, непринужденны, дружелюбны и готовы к переменам. Их отрицательные черты: злопамятность, критичность и холодность.

Источник from-ua