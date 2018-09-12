Все рубрики раздела
- Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса09:00
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Какие медицинские услуги в Украине бесплатные, а за что придется платить15:11
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса
Это серьезное испытание для иммунитета.
Ученые рассказали, какой стиль питания сильно бьет по иммунной системе. По мнению специалистов, что отказ от животного белка может привести к серьезным нарушениям работы иммунной системы человека. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.
Несмотря на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, эксперты которой относят мясо и продукты на его основе к канцерогенным, провоцирующим онкологические заболевания, группа международных экспертов в результате последнего исследования пришла к выводу, что без мяса организм не получает вещества, важные для работы ключевых биологических систем.
Люди, отказывающиеся от мяча рискуют «заполучить» аутоиммунные болезни, проблемы с мышечной системой, головные боли, а также массу других заболеваний.
Именно употребление мяса помогало развиваться человечеству как биологическому виду - витамины, содержащиеся в белках животного происхождения активно способствовали увеличению мозга, благодаря чему наш вид смог преодолеть множество ступеней развития, приводит результаты исследования Naked Science.
Теги: Донбасс, иммунитет, ученые, мясо, вегетарианство
- Ситуация на блокпостах: меньше всего машин на «Гнутово»09:45
- Цирк, а не выборы: Как стать кандидатом в «главы ДНР», обсуждают местные пользователи08:00
- В Макеевке и Донецке проверки: переписывают номера авто и данные водителя — соцсети07:15
- Россия и "ДНР" подняли войска: чем это угрожает Украине. ВИДЕО22:31
- С оккупированных территорий в РФ вывозят неизвестные грузы колоннами грузовиков21:59
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО20:58
- День міста у Лимані «розфарбувала» команда молодіжної платформи «Альтанка»20:35
- У Покровську з'явився новий відкритий простір20:08
- У Новогродівці платформа ініціатив «Move» долучає мешканців міста до настільного тенісу19:43
- В оккупированный Донецк возвращается «старая банда»19:18
- В Украине устанавливается очень комфортная погода, - синоптик10:00
- Ситуация на блокпостах: меньше всего машин на «Гнутово»09:45
- Идентификация и чипирование: В Украине хотят обязать регистрировать домашних любимцев (Видео)09:30
- Сестра Сенцова обнародовала содержание завещания09:15
- Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса09:00
- В Украине ужесточат законодательство об алкоголе и сигаретах: что изменится08:45
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Владелец «Киевстара» продал свой бизнес в Италии08:15
- Цирк, а не выборы: Как стать кандидатом в «главы ДНР», обсуждают местные пользователи08:00
- Удар по карману украинцев: власти согласились поднять цену на газ для населения на 23,5% с октября 2018-го07:46
- Врачи рассказали, чем грозит отказ от мяса09:00
- Интимная несовместимость различных знаков Зодиака08:30
- Стало известно, что подорожает в Украине в ближайшее время18:52
- Округ №100: Політична колиска Тимошенко, де вперше пролунало "Юля - молодець"18:22
- Какие медицинские услуги в Украине бесплатные, а за что придется платить15:11
- Схід і Захід України: що об'єднує і роз'єднує громадян перед виборами14:12
- Нумерология: что дата свадьбы может рассказать о вашей семье22:13
- Ученые назвали пробиотики вредными21:32
- Названы опасные последствия хронического недосыпания19:30
- Назван популярный напиток, который может спровоцировать гипертонию18:17
- Соцсети: в Донецке на ЖД вокзале боевики расстреляли водителя автобуса при проверке докуметов - подробности
- «Мы не знали, чем кончится». Царев сделал неожиданное признание о «новороссии»
- Это будет худшая неделя для этих 3 знаков зодиака
- Россия не вернет оккупированный Донбасс Украине: Пушилин рассказал о будущем "ДНР"
- "Мы хотим есть": доведенные до нищеты жители Луганска вынесли на блошиный рынок последний скарб - кадры
- У семьи убитого Захарченко начались серьезные проблемы: могут остаться без имущества
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Пристегните ремни: Бабченко дал зловещий прогноз по следующему ходу России
- Убийство Захарченко в Донецке: спутница главаря "ДНР" из больницы впервые рассказала о взрыве. ВИДЕО
- "Сепар" номер два, кого опять взорвали", - в Донецке возле "МВД" "ДНР" прогремели три взрыва