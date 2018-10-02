Эксперт пояснил, что Крым вскоре вернется по "немецкому сценарию"

02.10.2018 19:13

Как только Украина станет экономически привлекательной для инвесторов, и в страну пойдут капиталы, то жители Крыма сразу же захотят отказаться от России. Об этом заявляет политический эксперт аналитического центра "DemocracyHouse" Анатолий Октисюк, передает "Диалог.UA".

Жители оккупированного ныне Севастополя, где в 2014-м году собирались 50-тысячные митинги в поддержку присоединения Крыма к РФ, сейчас не знают, куда деваться от людей, которые приехали в город после аннексии. Он убежден, что вернуть Донбасс намного проще, чем Крым, ведь на Востоке страны война, и население буквально голодает, у них нет большой поддержки, как в Крыму. Октисюк заверил, что жители оккупированного Донбасса вскоре откажутся так жить, и изменения пойдут. По его словам, ситуация с Крымом, очень напоминает раздел Германии, когда одна сторона оказалась под советской властью, а другая была свободной. Как итог, жители ГДР ненавидели СССР и хотели поскорее соединить страну, но это желание появилось лишь после того, как ФРГ стала экономически сильной страной и уровень жизни "за стеной" в несколько раз превышал уровень жизни в СССР. Окстисюк уверен, что как только украинская экономика станет более сильной, то процесс возвращения начнется сам собой и вскоре к нему подключатся международные партнеры, которые помогут восстановить прежние границы. Но эксперт добавляет, что все это возможно лишь в том случае, если Путина больше не будет у власти в России. Российские компании не признают Крым частью России - очередной скандал в социальных сетях возник после публикации российского журналиста Сергея Белоуса, который возмущен официальным отказом компании МТС признать оккупированный полуостров российским.