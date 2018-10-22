Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога

22.10.2018 16:03

Даже когда объективация приятна, она может нести за собой негативные последствия.

Под влиянием медиарынка и соцсетей ментальное здоровье женщин находится под угрозой. Чаще всего это происходит из-за того, что тело другого человека воспринимается как предмет сексуального желания, тогда как другие аспекты личности — мысли, чувства, желания — как правило, игнорируются. Объективирующие месседжи очень распространены в современном обществе. Они заключаются не только в том, что ценность женщины определяется ее внешностью, но и в идеализации определенного типа внешности, неприменимого к большинству женщин. Эти нереалистичные стандарты могут привести к чувству стыда за свое тело и отвращению, а также к нездоровому пищевому поведению и неправильному режиму физических нагрузок, передает Womo.ua.

О том, почему стоит говорить с женщинами о разрушающей силе самообъективации, рассказала психолог-бихевиорист Джулиана Брейнс.

Наше поведение зависит от того, как мы одеты

Приверженность образам, которые тиражируются в медиа, может привести к самообъективации, когда человек занимает позицию наблюдателя по отношению к собственному телу и зацикливается на своей внешности.

В серии исследований профессоров Фредриксон и Робертс участницам нужно было выполнить ряд заданий, при этом по принципу случайного выбора часть из них были одеты в купальники, а часть — в свитера. Те, кому пришлось надеть купальник, чувствовали больше стеснения и в итоге больше ограничивали себя в еде (например, оставляли половину пирожного нетронутой и при этом говорили, что пирожное им нравится, но они бы чувствовали вину, если бы доели его). А еще они хуже проявили себя в тесте по математике, потому что их все время отвлекали мысли о том, как они выглядят.

Предположительно эти женщины чувствовали себя некомфортно во время исследования, потому что не ожидали, что придется надеть купальник и не были готовы к этому, а освещение было слишком ярким и не позволяло что-то скрыть. Никому не нравится мерить купальники в магазинах, даже если они делают это добровольно.

Исследования объективации меньше фокусируются на тех случаях, когда женщины довольны своим внешним видом, но именно в них кроется объяснение того, почему женщины активно делают выбор в пользу объективации, несмотря на все ее недостатки. Чувствовать себя привлекательной и сексуальной приятно, тогда почему многие выбирают болезненное ощущение собственной непривлекательности? Ответ прост: на это завязана наша самооценка.

Палка о двух концах

Выпускники Мичиганского университета провели исследование с целью выяснить, как ежедневный опыт самообъективации влияет на настроение. Они выдали группе студенток колледжа карманные компьютеры с опросниками, рассчитанными на две недели. К удивлению исследователей, некоторые из девушек были довольны полученным опытом. Те, кто высоко оценивали свою внешность и базировали на ней свою самооценку, получили прилив энергии, потому что чувствовали себя еще более привлекательными в те моменты, когда занимались самообъективацией. Но те из участниц, кто не был доволен собой, пребывали в подавленном состоянии, потому что в такие моменты чувствовали себя отталкивающими.

Другими словами, для людей, которые основывают свою самооценку на внешности (как в определенной степени каждый из нас), самообъективация становится палкой о двух концах. Мы на подъеме, когда получаем лестное внимание, но это может легко обратиться против нас, когда внимание не такое уж лестное или его не хватает, и эти качели способны посеять хаос в нашей психике.

Зацикленность на внешности отвлекает от цели

Даже когда объективация приятна, она может нести за собой негативные последствия, отвлекая нас от более важных и существенных дел. Например, вы спикер на научной конференции. Ваша основная цель связана с тем, чтобы узнать что-то новое, завязать полезные знакомства, поучаствовать в интересных беседах и представить свою работу. Но на задворках сознания вы думаете о том, обращают ли мужчины, с которыми вы знакомитесь, внимание на вашу работу или все же на ваше платье, прическу, макияж. И даже если вы выглядите как супермодель, эти объективирующие взгляды, ваши мысли о них неизбежно помешают получить максимум пользы от конференции. А в более романтичных ситуациях зацикленность на внешности не даст вам действительно узнать другого человека.

Есть еще одна проблема с тем, чтобы использовать свою внешность для повышения самооценки. Красота в том понимании, которое свойственно нашей культуре, не длится вечно. Если задуматься, она начинает увядать достаточно рано, после двадцати лет, если уж отталкиваться от доминирующих идеалов. Поэтому если вы не можете сделать свое понимание красоты более здоровым, самообъективация со временем будет становиться все более тяжелой обузой. В мире, в котором красоте уделяется так много внимания, это неизбежно. Но всем нам было бы легче жить, если бы мы сделали этот мир другим.

Источник : https://www.segodnya.ua