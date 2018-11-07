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Назван самый опасный предмет домашнего обихода
Назвали самый опасный предмет домашнего обихода, неосторожное обращение с которым может вызвать кучу болезней
Губки для мытья посуды — рассадники огромного количества разнообразных бактерий, установили специалисты. По их словам, «всего на шести квадратных сантиметрах каждой такой губки кишат около десяти миллионов всевозможных бацилл», сообщает Хвиля
В частности, на кухонных губках были обнаружены кампилобактеры — бактерии, которые вызывают острые инфекционные заболевания.
В то же время проведенное в Германии исследование дало еще более удручающий результат. Проводившие его специалисты констатировали, что на одном кубическом сантиметре поролоновой губки для мытья посуды обитает не менее 20 миллиардов микроорганизмов, включая микроорганизмы, вызывающие менингит и пневмонию.
«Бактерии живут и размножаются не столько на поверхности, сколько в порах поролона», — отметили при этом исследователи.
Они рекомендуют менять губки не реже одного раза в неделю.
Отметим, ранее ученые рассказали, чем опасно золото для мужчин.
Ношение золотых изделий может быть опасным для здоровья, и прежде всего оно негативно влияет на мужчин. Деятели науки спорят о том, как влияет ношение украшений вообще и обручального кольца в частности на состояние здоровья человека. Причем факт, что влияние действительно оказывается, споров не вызывает давно
Подводя итоги своего исследования, ученые акцентируют внимание на том, что вредны не столько сами обручальные кольца, сколько металл, из которого они сделаны. Именно золото при длительном ношении вызывает данные негативные последствия.
Но для мужчин, которые жить не могут без подобных украшений на своих пальцах, ученые придумали два выхода: либо приобретать кольца из другого металла (допустим, из серебра) или же носить кольцо, которое будет немного больше размера пальца, а также снимать его на ночь. Чем реже золото соприкасается с телом мужчины, тем меньший вред оно наносит.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, опасность, губка
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