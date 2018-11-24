Горчица помогает бороться с простудными заболеваниями

24.11.2018 17:35

Специалисты в сфере медицины заявили, что горчица является эффективным средством в процессе борьбы с различными простудными заболеваниями. Так пишет replyua.net.

Медики отметили, что пользу приносят не только горчичные компрессы, а и блюда, приготовленные с использованием указной пряности. По мнению специалистов, употребление горчицы бороться с гриппом и другими вирусными заболеваниями. Также блюда с данной пряностью хорошо влияют на уровень иммунитета.

Но не стоит забывать и о привычных для нас способах лечения при помощи горчицы. Так, эффективным средством являются всё те же ванночки и компрессы. Они провоцируют активную циркуляцию крови, а также способствуют согреванию тела.





