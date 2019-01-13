14 января украинцы отметят сразу три праздника

13.01.2019 14:48

14 января в Украине тройной праздник. Христиане восточного обряда празднуют Василия Великого, Обрезание Господне и первый день нового года по старому стилю.

"Апостроф" собрал традиции, приметы и советы относительно этого дня.

14 января чтят память Василия Великого - архиепископа Кесарии Кападокийской, вселенского учителя Церкви (IV век нашей эры). Церковные источники характеризуют Василия Великого как аскета, богослова и ученого, автора кодекса монашеской жизни. Именно ему принадлежит высказывание: "Сколько отнимешь от тела, столько добавишь силы души".

Также Василия Великого считали покровителем земледелия, и именно поэтому в этот день основным обрядом было засевания жилищ зерном. Первый посевальщик на Новый Год, как правило, приносит в дом счастье. Считается, что девушки счастья не приносят, так и засевать им не годится.

Особенность богослужения в этот день заключается в том, что совершается Литургия, написанная самим святителем. Она - первая из десяти Божественных литургий, служение которых установлено в определенные дни года. Порядок, содержание и чин Литургии Василия Великого отличаются от Литургии Иоанна Златоуста более объемными молитвами и протяженной мелодикой песнопений.

В то же время 14 января по новому стилю Православная Церковь празднует Обрезание Иисуса Христа. На восьмой день после рождения Иисуса, по еврейскому обычаю, состоялся обряд обрезания Христа, после которого ребенку и дали имя, предсказанное еще архангелом Гавриилом в день сообщения благой вести Деве Марии, - Иисус.

Также в этот день совершается молебен на новолетие. По старому летоисчислению 14 января припадал первый день нового года. Дело в том, что православная церковь живет по юлианскому календарю, потому что жизнь и деяния Господа нашего Иисуса Христа происходили во времена, когда действовал именно юлианский календарь. В его основе - так называемый "литургический" год. Его расхождение с новым, григорианским календарем составляет 13 дней, поэтому и Новый год православные христиане празднуют не с 31 декабря на 1 января, а с 13 на 14 января.

Праздник Старого Нового года появилось в Украине в 1918 году после перехода Царской России с юлианского календаря на григорианский, по которому на то время вся Европа жила уже несколько веков. Поэтому все праздники были перенесены на 13 дней. Так, по юлианскому календарю Новый год 14 января, и, когда в 1918 году на территории современной Украины приняли григорианское летоисчисление, Новый год переместился на 1 января. Также к переходу на григорианское летоисчисление в день Старого Нового года отмечали Васильев день или Щедрый вечер. Отсюда и пошли традиции празднования Старого Нового года.

Традиции Старого Нового года Испокон веков на Старый Новый год было принято накрывать пышный и щедрый стол, от сюда и пошло другое название праздника - Щедрый вечер. Считается, что чем богаче будет стол, тем больше благ хозяин получит в следующем году. Вечером 13 января девушки ходили по домам и щедровали. Щедровальники поздравляют всех с наступающим праздником и желают богатства, здоровья и благополучия. С утра 14 февраля начинают ходить мальчики-Посевальщик. Они ходили по домам родственников, соседей и знакомых, засыпая их зерном. Зерно посевальщиков нельзя было выметать до захода солнца. Посевальщик благодарили фруктами и другими гостинцами, позже им стали давать деньги, часть которых считалось правильным пожертвовать церкви. Также считалось, что первым 14 января в дом должен заходить человек - тогда будет и хороший урожай, и скот здоров, и в доме порядок.