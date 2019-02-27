Все рубрики раздела
- Шесть признаков того, что печень нуждается в лечении16:10
- Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла14:30
- Медики рассказали о снижающейся эффективности антибиотиков14:01
- Хронический насморк: как его лечить10:15
- Ученые рассказали, как хозяева влияют на личность питомца 10:00
- 7 шагов, чтобы привлечь свою любовь с помощью Закона привлечения09:45
- Предложен новый метод избавления от алкоголизма09:00
- В марте переведем часы. К недосыпанию есть смысл подготовиться заранее08:44
- Как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах19:53
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги19:18
Шесть признаков того, что печень нуждается в лечении
Их нельзя игнорировать.
Ученые назвали 6 основных симптомов повреждения печени. Этот процесс необходимо распознать вовремя, пока не будет слишком поздно, и врачи уже окажутся бессильны, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24apteka.com.ua.
Потеря аппетита. Один из первых признаков проблем с печенью это утрата аппетита. Из-за повреждений печени происходит скопление токсинов в организме, что подавляет аппетит. Более того, нарушается абсорбция витаминов и минералов, что приводит к слабости и усталости.
Тошнота и рвота. Еще один распространенный симптом болезней печени, связанный с излишним скоплением токсинов. Это затрагивает пищеварение, что воздействует на желудочно-кишечную систему, вызывая постоянную рвоту. Особенно тревожно, если эти ощущения возникают сразу же после приема пищи.
Цвет глаз. Изменения цвета глаз, а преимущественно, их желтушность, говорят о проблемах с печенью. Поэтому очень важно следить за цветом не только глаз, но и кожи.
Боль в желудке и отеки. Печень находится в верхней правой части живота, и любая существенная боль в этой зоне или дискомфорт могут быть явными симптомамиболезней печени. В дополнение к этому, натяжение кожи в этой области могут говорить об отеках печени, так что человеку необходимо посетить врача.
Отек ступней. Многие люди не знают о том, что из-за повреждения печени возникает отек ступней или эдема. Это связано с невозможностью печени избавлять организм от токсинов, что приводит к скоплению отходов и нарушает кровоток. Данные отходы скапливаются в разных частях организма, но преимущественно в ступнях.
Темная моча. При проблемах с печенью наблюдается повышенное производство желчных солей. Нехватка ферментов, которые должны расщеплять эти соли, приводит к скоплению желчных пигментов в организме. Пигменты выводятся наружу через мочу и фекалии. Они имеют чуть темный оттенок.
Теги: Донбасс, здоровье, печень
- Насиров не получил от суда разрешение на судебно-медицинскую экспертизу здоровья
- Расследование "Донбасса". Паника вокруг "свиного гриппа" организована
- В Страстную пятницу в парламенте воевали за комитеты
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей
- Немецкие врачи: Мы назвали очень приблизительный диагноз Тимошенко
- Дончане бесплатно тренируются на улице
- В «ДНР» заявили о масштабном пожаре в Горловке17:00
- Жителям ОРДО предложили «развивать культуру грамотного письма»16:45
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России 16:30
- В Докучаевске «люди из РФ» снимают наблюдателей СММ ОБСЕ на камеру для фейковых «новостей»15:52
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Луганщине15:37
- Из ОРДО депортировали священника ПЦУ13:30
- Боевиков «ДНР» уличили в перемещении гаубиц «Гвоздика»13:00
- Блокпосты «ДНР»: в Горловке очереди в 4 ряда, на Каргиле мало льготы12:15
- Боевики «ЛНР» захватили в плен украинского военного12:00
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе11:14
- Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась во Вьетнаме: видео опубликовано в Сети 17:15
- В «ДНР» заявили о масштабном пожаре в Горловке17:00
- Жителям ОРДО предложили «развивать культуру грамотного письма»16:45
- Донбасс хочет в Украину: блогер РФ поразила цифрой жителей "Л/ДНР", разочарованных в России 16:30
- Шесть признаков того, что печень нуждается в лечении16:10
- В Докучаевске «люди из РФ» снимают наблюдателей СММ ОБСЕ на камеру для фейковых «новостей»15:52
- Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел на Луганщине15:37
- За "Евровидение" взялся Кабмин15:30
- Доллар падает не просто так: эксперт назвал две причины15:16
- В Узбекистане произошел взрыв в больнице: пострадали 18 детей и 4 учителя15:00
- Шесть признаков того, что печень нуждается в лечении16:10
- Приметы на 27 февраля: что нельзя делать в день Кирилла14:30
- Медики рассказали о снижающейся эффективности антибиотиков14:01
- Хронический насморк: как его лечить10:15
- Ученые рассказали, как хозяева влияют на личность питомца 10:00
- 7 шагов, чтобы привлечь свою любовь с помощью Закона привлечения09:45
- Предложен новый метод избавления от алкоголизма09:00
- В марте переведем часы. К недосыпанию есть смысл подготовиться заранее08:44
- Как аферисты зарабатывают на украинских заробитчанах19:53
- Восемь видов обуви, которая убивает ноги19:18
- Боевики готовы полностью закрыть выезд в Украину из "Л/ДНР": у оккупантов на Донбассе критическая проблема
- Пушилин открыто поддержал Медведчука: Кремль "открыл карты" и готовится "слить" Донбасс
- "Мина обозналась", - новая версия "ДНРовцев" о подрыве авто у КПВВ заставила соцсети "вспыхнуть"
- "Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву
- Золотая жила: В соцсетях обсуждают чебуречную на КПП «ДНР»
- Пушилин продолжает «убивать» экономику оккупированных территорий. Опубликованы новые факты
- "Это настоящее истребление, год в таком темпе - минус 1500 бойцов", – в "ДНР" потрясены тяжелыми потерями
- MARUV не поедет. В НТКУ назвали имя представителя Украины на «Евровидении -2019»
- «Они все идут и идут»: опубликовано фото огромной очереди на линии разграничения на Донбассе
- "Убитые" окраины Донецка: новые кадры из "ДНР", которые никогда не покажут пропагандисты Путина