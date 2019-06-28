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Стало известно, как мороженое влияет на артериальное давление

28.06.2019 15:03
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Стало известно, как мороженое влияет на артериальное давление

Мало кто знает, что это излюбленное летнее лакомство способствует снижению повышенного артериального давления.
В летнюю жару количество потребляемого мороженого резко увеличивается. Долгое время было принято считать его «вредным продуктом». Насколько верно данное утверждение рассказали специалисты, передает Хроника.инфо.
К этому вкусному лакомству стоит относиться с осторожностью тем, кто страдает или предрасположен к диабету. Повышенное содержание сахара может нанести вред организму. Однако диетологи уверяют, что качественный продукт не только не вреден, но и приносит пользу здоровью человека. Качественное мороженое содержит большое количество кальция, витаминов и аминокислот.
Данный продукт противопоказан лицам, у которых существует аллергия на молочный белок, а вот гипертоникам оно поможет снизить повышенное артериальное давление и улучшить деятельность сосудов, отмечают специалисты.



Теги: Донбасс, артериальное давление, мороженое
 
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