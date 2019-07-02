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Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м
Исследователи наследия легендарной болгарской ясновидящей Ванги рассказали о том, каким трем знакам Зодиака прорицательница прогнозировала счастье и успех в 2019 году, пишет from-ua.
Первым таким знаком, по словам специалистов, является Овен. Ванга прогнозировала удачу, которая будет сопровождать представителей этого знака в течение всего года. Счастье и успех ждут Овнов как в любви, так и в финансах. Однако некоторые обстоятельства могут проявлять трудности в вашей жизни, однако они будут носить временный характер. В этом году представители этого знака смогут собрать большую сумму денег и не переживать за дальнейшее финансовое благополучие.
Близнецам в 2019 году будет сопутствовать успех также во всех сферах жизни. Вы сможете наконец-то воспользоваться всеми возможностями судьбы и заняться любимым делом. Вам очень повезет в финансах - вы найдете новый источник, из которого будет черпать деньги и вдохновение.
Скорпионов в 2019 году ожидают как внешние, так и внутренние благоприятные трансформации. Представители этого знака могут получить огромный доход, но для этого им придется упорно трудиться. Помните, что удача на вашей стороне и не теряйте ориентиров. Проявите спокойствие в личных отношениях, и тогда вы обретете больше счастье.
Теги: Донбасс, предсказание, знаки Зодиака, счастье
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- Три знака Зодиака, которым предсказано счастье в 2019-м08:45
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- Названы сладости, помогающие похудеть16:15
- Названы вещи, которые нельзя выбрасывать ни при каких обстоятельствах11:00
- Можно ли пить воду во время еды10:15
- Эта летняя обувь опасна для здоровья09:30
- Меньше половины украинцев уверены в завтрашнем дне19:07
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
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