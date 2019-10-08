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С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО
Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются.
Юпитер в Скорпионе каждому из нас приготовит испытания по силам. Все трудности на вашем пути в этот период будут преодолимы и имеют особую ценность для вас. Эти трудности станут последней дверью перед исполнением вашей заветной мечты.
Поэтому радуйтесь любым трудностям в этот период и помните, что преодолевая их вы имеете возможность научиться чему-то невероятно важному для всей вашей жизни, пишет Куб.
Не стоит пугаться, что абсолютно всех ждут трудности. Совсем нет. Этот период для всех нас станет периодом мистических совпадений и неожиданных удач, благоприятных дней и просто невообразимых встреч.
Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются.
В этот период стоит мечтать изо всех сил-а Вселенная будет откликаться и помогать вам в воплощение ваших мечтаний.
Чего точно не стоит делать в этот период? Скорпион не терпит лицемерия и предательства, не стоит сплетничать о других в это период.
Еще больше смотрим в видео от известного астролога Анжелы Перл.
Теги: Донбасс, Юпитер, богатство, удача, скорпион
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