Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Статьи

С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО

08.10.2019 18:18
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
С 10 октября начинается период удач: Юпитер-планета везения и богатства, переходит в знак Скорпиона! ВИДЕО

Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются.

Юпитер в Скорпионе каждому из нас приготовит испытания по силам. Все трудности на вашем пути в этот период будут преодолимы и имеют особую ценность для вас. Эти трудности станут последней дверью перед исполнением вашей заветной мечты.
Поэтому радуйтесь любым трудностям в этот период и помните, что преодолевая их вы имеете возможность научиться чему-то невероятно важному для всей вашей жизни, пишет Куб.

Не стоит пугаться, что абсолютно всех ждут трудности. Совсем нет. Этот период для всех нас станет периодом мистических совпадений и неожиданных удач, благоприятных дней и просто невообразимых встреч.

Знак Скорпиона благоволит к честным людям, которые никогда не сдаются.

В этот период стоит мечтать изо всех сил-а Вселенная будет откликаться и помогать вам в воплощение ваших мечтаний.

Чего точно не стоит делать в этот период? Скорпион не терпит лицемерия и предательства, не стоит сплетничать о других в это период.
Еще больше смотрим в видео от известного астролога Анжелы Перл.



Теги: Донбасс, Юпитер, богатство, удача, скорпион
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх