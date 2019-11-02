Ученые остановили рост рака и распространение метастаз

02.11.2019 19:03

Новый препарат способствует уменьшению опухолей или даже их полному исчезновению.

Ученые из США и Австралии нашли способ остановить рост раковой опухоли и распространение метастаз. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо.

Специалисты узнали, что препарат, разработанный для блокировки мутантного белка, борется с раком. Он способствует уменьшению опухоли и предотвращает распространение метастаз.

Эксперименты были проведены на онкобольных мышах и четырех людях с раком легких. Спустя шесть недель опухоль у одного из пациентов уменьшилась на 34%, а у другого — на 67%. У двух других больных изменений не наблюдалось.

Препарат AMG 510, связывается с белком KRAS, заставляющий клетку производить факторы роста и делиться. Когда структура белка нарушена, могут возникать раковые опухоли.

Препарат блокирует действие “сломанного” белка, а в некоторых случаях усиливает иммунную систему, и организм самостоятельно справляется с болезнью.