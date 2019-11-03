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Названы даты магнитных бурь в ноябре
Стало известно, когда в ноябре 2019 ожидаются магнитные бури. Эту информацию опубликовала Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, передает Хроника.инфо.
До 19 ноября включительно беспокоиться не стоит. Геомагнитная активность начнется 20 ноября (среда) и завершится только 24 ноября (воскресенье).
Самые мощные магнитные бури в ноябре будут наблюдаться 21 ноября (четверг) и 22 ноября (пятница).
Чем опасна магнитная буря
Магнитные бури — это возмущение магнитного поля Земли. То есть когда потоки солнечного ветра достигают нашей планеты.
Большинство граждан не чувствует их. Однако многие ощущают. Это касается метеозависимых людей.
В частности, магнитные бури могут плохо влиять на здоровье человека. Именно в дни магнитных бурь врачи скорой помощи и поликлиник отмечают рост жалоб от людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Другие, говорят медики, могут также чувствовать повышения давления, головную боль, уменьшение работоспособности, появление тревожности, а также обострения хронических заболеваний, в том числе и разных типов аллергии.
Как защититься о магнитной бури
Для того, чтобы сократить влияние магнитных бурь на организм, врачи советуют побольше спать (не менее 7-8 часов). Для тех, кто занимаемся спортом, рекомендовано сократить нагрузки.
Отдельные советы в период магнитных бурь медики дают гипертоникам. Им советуют пить побольше воды и употреблять меньше соли (дело в том, что соль задерживает жидкость и может привести к повышению давления).
Что касается гипотоников, для увеличения давления врачи советуют им принимать настойку элеутерококка или лимонника, которые тонизируют организм.
Для всех остальных в период магнитных бурь не будет лишним чай с ромашкой и мятой.
Теги: Донбасс, дата, ноябрь, магнитная буря
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