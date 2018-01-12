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В Украине эпидемия: как уберечь ребенка
Уже около трех тысяч человек заболело корью по всех Украине. Также зафиксированы несколько смертей от осложнений после вируса. Эпидемия кори распространяется на Запорожье, Днепр, Киев, Одессу и Ивано-Франковск, передает novyny24.com.ua.
Врачи заявляют, что в домашних условиях с инфекцией бороться бесполезно. Это очень опасно, поскольку вирус является одной из основных причин детской смертности в мире.
Корь – одно из наиболее заразных вирусных заболеваний, которое передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Это инфекционная болезнь, которую вызывает вирус из рода Morbillivirus.
Как известно, корь поражает все возрастные группы, несмотря на то, что чаще всего ею болеют именно дети. В возрасте от 1 до 6 лет инфекция переносится гораздо легче.
Чем человек становится взрослее, тем вирус переносится тяжелее. В основном, первыми вирус подхватывают дети, а следом и взрослые, если вовремя не была сделана прививка.
Симптомы. Сначала корь можно спутать с обычной простудой, так как симптомы одинаковые – кашель и насморк. Однако на второй-третий день повышается температура, появляются ощущения недомогания и головная боль. Следом температура проходит, но кашель и насморк усиливаются. После появляется отечность лица и воспаляются глаза.
На четвертый-пятый выскакивает первая сыпь во рту и на внутренней стороне щек. Позднее снова поднимается температура, обсыпает все тело.
Кроме того, корь характеризуется выраженной интоксикацией, лихорадкой, воспалительными процессами со стороны дыхательных путей, нередко конъюнктивитом. В целом, человек, у которого фиксируются лихорадка, сыпь и один из таких симптомов как, кашель, насморк или конъюнктивит, находится в зоне риска.
Кроме этого, корь очень опасна своими последствиями, поскольку сильно снижает иммунитет. Болезнь может продолжиться воспалением дыхательных путей – бронхитом или пневмонией, а также воспалением среднего уха. Вирус также наносит отпечаток и на нервную систему, что может привести к воспалению головного мозга – энцефалиту. В редких случаях осложнения кори приводят к пожизненной инвалидности.
Что делать, чтобы не заразиться. Заболевание очень быстро распространяется при кашле, чихании или тесном контакте с больным. Инкубационный период обычно длится до 20 дней. При первых проявлениях болезни человек уже становится заразным. Инфекция настолько легко распространяется, что с потоком воздуха может попасть даже в соседнюю комнату.
Стоит знать, что низкий охват профилактическими прививками приводит к распространению инфекции. Наиболее правильной защитой от кори является вакцинация в детском возрасте. Также вакцинация предназначена и для взрослых. Прививки делаются с некоторой периодичностью и обеспечат иммунитетом минимум на 12 лет.
Если вы заметили какие-либо из симптомов – срочно бегите к врачу. После осмотра и подтверждения диагноза потребуется постельный режим. При тяжелых случаях больные госпитализируются. Для лечения назначаются симптоматические и антигистаминные лекарства. В редких случаях необходим прием антибиотиков.
Теги: Украина, Донбасс, вирус, прививка, эпидемия, лечение, инфекция, корь
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