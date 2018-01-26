Какие прививки нужно делать взрослым в Украине: названы инфекции

26.01.2018 07:10

Каждый взрослый украинец должен раз в 10 лет прививаться от дифтерии и столбняка.

Об этом сообщает ТСН.

Для этого следует убедиться в отсутствии противопоказаний и подписать согласие на прививки. Препараты в амбулаториях есть, и они бесплатные. Относительно других заболеваний медики советуют уточнять все индивидуально.

Так, после достижения 30 лет вакцинация от кори уже не осуществляется. "Ничего, не переживайте", - успокаивает таких пациентов семейный врач Евгений Григанич.

Объяснить такое возрастное ограничение медики не могут, но подчеркивают, что эффективными являются прежде всего прививки, сделанные в детстве.

"Хотим, чтобы в первую очередь были привиты дети, чтобы таких детей было много и чтобы они сохраняли коллективный иммунитет", - пояснила эксперт по детским инфекционным болезням Вера Олейник.

А вот с другими инфекциями врачи рекомендуют быть внимательными– в МОЗ советуют не забывать и о прививках за свой счет.

"У нас рекомендованные вакцинации против гриппа – государство не обеспечивает бесплатно. И от пневмококковой инфекции, против менингококковой также государство не обеспечивает. Люди сами могут купить вакцину", - пояснила главный внештатный инфекционист министерства Ольга Голубовская.

Источник: https://from-ua.com