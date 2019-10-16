Все рубрики раздела
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью08:46
- Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными07:20
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Украинцев предупредили о череде магнитных бурь16:30
- Медики рассказали, как преодолеть зависимость от вредной пищи14:00
- 10 средств народной медицины, от которых лучше отказаться10:00
- Ядовитые продукты, которые мы регулярно едим09:40
Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса
Яблочный уксус используется как оздоровительное средство при многих проблемах с организмом.
Свойства яблочного уксуса позволяют применять его при простуде, сезонной аллергии, кислотном рефлюксе, а также для похудения и улучшения состояния кожи, передает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.
Помогает похудеть. В Японии учеными проводились эксперименты, участникам которых давали пить воду, которая содержала 2 столовые ложки яблочного уксуса. Было установлено, что прием такой воды замедлял у добровольцев продвижение пищи по ЖКТ, продлевая ее переваривание и позволяя дольше чувствовать сытость. Это в итоге снижало общее потребление пищи и способствовало похудению.
Ведет к снижению уровня холестерина. Ученые из Ирана показали экспериментально, что употребление яблочного уксуса позволяет снижать уровень «плохого» холестерина и общего холестерина в крови. Таким образом прием яблочного уксуса помогает предотвратить появление недугов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом.
Оздоровляет кожу. Яблочный уксус содержит такие компоненты, как уксусная, молочная, янтарная и лимонная кислоты — все они обладают свойством подавлять рост специфического штамма бактерий, ответственных за появление воспалений, прыщей. Как средство, улучшающее состояние кожи, яблочный уксус применяется и в виде приема внутрь и в виде масок или тоников (строго в разбавленном в виде).
Нормализует артериальное давление. Эффективность использования яблочного уксуса при лечении гипертонии подтверждена научно. Уксус вызывает ферментативные каскадные реакции в организме, благодаря которым активнее расщепляется и выводится вредный холестерин. Этот эффект важен для гипертоников, поскольку повышенный холестерин в крови и связанные с ним атеросклеротические бляшки внутри сосудов — это одна из первопричин роста артериального давления и развития гипертензии. Кроме того на состояние просвета сосудов положительно влияет калий, которого много в яблочном уксусе.
Помогает при кислотном рефлюксе. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, также известная как ГЭРБ, или кислотный рефлюкс, проявляется в виде таких хорошо известных всем симптомов, как изжога, отрыжка и тошнота. Яблочный уксус может помочь, он предотвращает обратный отток кислоты из желудка в пищевод. Для этого рекомендуется выпивать перед сном столовую ложку средства, разбавленную в стакане воды.
Восстанавливает здоровую работу кишечника. Полезные бактерии в яблочном уксусе улучшают состояние пищеварительной системы: его прием восстанавливает нормальный баланс микрофлоры кишечника при дисбактериозе, защищает от воздействия патогенных микроорганизмов, повышают способность желудочно-кишечного тракта усваивать и поглощать питательные вещества. С этой целью целесообразно принимать одну-две разбавленных водой столовых ложек уксуса в день наряду с другими ферментированными продуктами, например, кефиром.
Полезен при сезонной аллергии. Яблочный уксус применяется как естественное средство лечения симптомов сезонной аллергии. Здоровые бактерии, присутствующие в нем, способствуют повышению иммунитет и поддерживают функции лимфатической системы, что в итоге позволяет «утихомирить» вспышку сезонной аллергии.
Защищает от плохого запаха. Яблочный уксус обладает мощными антибактериальными свойствами, что делает его эффективным натуральным дезодорантом. Раствором с яблочным уксусом следует обрабатывать зону подмышек, это помогает решить проблему неприятного телесного запаха.
Теги: Донбасс, здоровье, уксус
- Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя" 10:39
- «Можем потерять Мариуполь и еще многое»: ветеран АТО объяснил, чем опасно отводить войска10:06
- «Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия09:13
- Астролог дал прогноз на переговоры Украины в "нормандском формате"09:00
- Пристайко объяснил без чего невозможны выборы на Донбассе22:40
- Попытались убить президента: ДНРовцы атаковали Зеленского21:26
- В Луганске разбили памятник главарю боевиков «ЛНР» Беднову21:02
- «Дойдем до Киева, дойдем до Львова»: жители Екатериновки пожаловались на военных РФ20:29
- Боевики «ЛНР» минируют окраины н.п. Раевка19:58
- На подвале «МГБ ДНР» совершил суицид боец ВСУ, который был в списках на обмен19:12
- Ирина Геращенко: "Власть выполнила требования протестующих, останавливаться нельзя" 10:39
- Олег Скрипка выступит в Днепре с рок-группой роботов10:30
- Нагиев хотел убить Пугачеву: подробности происшествия10:20
- «Можем потерять Мариуполь и еще многое»: ветеран АТО объяснил, чем опасно отводить войска10:06
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Ястремская на Кубке Кремля обыграла действующую чемпионку Касаткину09:30
- «Роспуск "ЛДНР", контроль над границей»: Украина в Минске озвучила членам НВФ свои условия09:13
- Астролог дал прогноз на переговоры Украины в "нормандском формате"09:00
- Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью08:46
- Военный сбор захотели отменить: в Раде появился законопроект08:32
- Врачи рассказали о пользе яблочного уксуса09:48
- Этот напиток, укрепляет иммунитет осенью08:46
- Когда запустят электронные карты пациентов и что будет с бумажными07:20
- Медики поделились простыми способами нормализации давления22:17
- Назван напиток, укрепляющий иммунитет осенью21:51
- Описана диета для укрепления костей и суставов18:28
- Что изменится в 2020 году в работе каждого знака Зодиака? Астрологи предупреждают 14:22
- Названы семь продуктов, которые есть каждый день очень вредно09:59
- Названы продукты, которые можно есть на ночь22:25
- ВПЛ могут получить медицинские услуги и подписать декларацию с врачом: В СМИ описали процедуру17:28
- Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
- Женские знаки Зодиака, умеющие предсказывать будущее
- Пьяный гороскоп: как ведут себя подшофе разные знаки Зодиака
- Луганчанка о переписи населения: Держаться в тени у жителей ОРДЛО больше не получится
- Кравчук о Пушилине: он арестован как "тайный поклонник Бандеры и патриот Украины"
- В Донецке провалилась раздача паспортов РФ: даже сепаратисты прозрели и поняли, что для России они никто
- 30 боевиков уничтожены, подбита бронетехника: "Азов" разгромил российских оккупантов на Донбассе - видео
- «Ложится очень жестко. Не для слабонервных»: Жителям Донецка рекомендуют убираться из зоны риска
- Разоблачение Рябошапки и мощное заявление Зеленского: главное за последние часы
- Астролог составил особенный гороскоп на неделю для пяти знаков Зодиака