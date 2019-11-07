Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие

07.11.2019 19:30

Подошел к концу очередной садовый сезон. Не за горами зима, холода. Осталось совсем немного времени для того, чтобы подготовить сад к долгой зиме. Большинство растений прекрасно перезимуют и без нашего вмешательства, но молодым и теплолюбивым нужна помощь. Читайте рекомендации сайта Хозяин.

Подготовку кустарников и деревьев можно начать с мульчирования приствольных кругов разнообразной органикой. Такой набирающий популярность метод недаром широко применяется садоводами-огородниками. И для зимнего укрытия нет ничего лучше, чем выстелить приствольный круг мульчей, к примеру, опавшими листьями.

Молодые деревья и кустарники следует обвязать спанбондом или мешковиной, что надежно защитит их от вымерзания. На стволы взрослых деревьев достаточно нанести известь или садовую побелку. Ловчие пояса на зимний период снимают до весны.

Не зимостойкие растения, такие как ежевика, виноград, пригибают к земле. Желательно их укрыть хворостом или ботвой с томатов для удержания снега. Зимой под толстым слоем снега им не будут страшны никакие морозы.

Непременному укрытию ботвой подлежит и земляника.

Неплохо подкормить плодовые деревья минеральными удобрениями (70-80 г фосфорного и 30-40 г калийного удобрений на 1 кв. м). Чтобы не спровоцировать нежелательный рост растений в зимний период, от азотных удобрений лучше отказаться.

В любом саду помимо деревьев и кустарников непременно растут многолетние цветы, которым также необходима защита от холодов. Некоторые цветы на зиму выкапывают и хранят в не промерзающем подвале или на веранде. Это касается луковиц георгинов, бегоний, гладиолусов. Теплолюбивым анемонам или хризантемам понадобится хорошее укрытие, зато дикая роза и шиповник прекрасно перезимуют без него.

Нередки уже на участках украинцев и газоны. Чтобы помочь газонным травам перезимовать, в середине осени нужно внести калийные удобрения, выкосить его перед зимовкой и обязательно убрать листья. Ходить по нему до того, как выпадет толстый слой снега, нежелательно.

Если на участке имеется пруд, то до морозов его необходимо почистить, убрать опавшую листву. Если в пруду растут растения, то без солнечного света они могут погибнуть, поэтому не забывайте регулярно освобождать лед от снега. Для рыбок бурите лунки, чтобы обеспечить их кислородом.

О перекопке земли в саду по прежнему много дебатов. Копать или не копать — это уже на ваше усмотрение. Лично я считаю это бесполезным занятием, которое нередко даже вредит растениям. При этом не только гибнут вредители, но и полезные насекомые и черви, нарушается естественный баланс в почве.

Но мало того, при перекопке сада так или иначе травмируются всасывающие мелкие корни, что опасно не только уменьшением всасывающей силы корня, но и проникновением в дерево болезней через эти раны. Так, кустарники смородины и малины при прополке могут заразиться вирусными заболеваниями при передаче сока от больных растений к здоровым. А, к примеру, вишня — млечным блеском. Поэтому я копаю только при необходимости — при подготовке посадочных лунок или гряд, вношу туда перегной и высаживаю растения. И никак не могу понять, для чего некоторым копать в междурядьях деревьев и кустарников?

Удачной зимовки вашему саду!

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