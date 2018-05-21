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Заслуженному артисту Украины аукнулись московские гастроли

21.05.2018 16:25
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Заслуженному артисту Украины аукнулись московские гастроли

Киевский клуб Caribbean Club отменил концерт Виталия Козловского из-за его выступления в Москве 9 мая, сообщает Укринформ.
Об этом Громадському сообщили в администрации заведения. Отмечается, что решение приняло руководство клуба, и никаких угроз со стороны людей, которые предположительно планировали бы сорвать концерт, не поступало.
«Администрация Caribbean Club 11/05 отменила концерт Виталия Козловского. Этот концерт НЕ состоится 21-го мая или в другой день. Любая другая информация является ложной», - также говорится в сообщении на сайте клуба.
Напомним, что ранее львовский ночной клуб «Галерея рыцарей» отменил выступление певца, запланированное на 18 мая.
Как известно, Козловскому в 2009 году было присвоено звание "Заслуженный артист Украины" - за "весомый личный вклад в дело консолидации украинского общества, развитие демократического, социального и правового государства и по случаю Дня Соборности".



Теги: Киев, концерт, Виталий Козловский, отмена
 
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