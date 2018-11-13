Все рубрики раздела
Последние новости раздела
- Ушел из жизни "отец" Человека-паука13:20
- Обновленная "ВИА Гра" представила первый клип (ВИДЕО)15:38
- Поклонники «Ералаша» оплакивают любимую звезду12:30
- В Украине повысили квоту теле- и радиопередач на государственном языке10:45
- Майкл Дуглас "доигрался" до Аллеи славы13:55
- Журнал People выбрал самого сексуального мужчину года10:30
- "Квартал 95" высмеял советы Ульяны Супрун (ВИДЕО)11:30
- Страшный секрет Винника раскрыт: обмануты все «волчицы». ВИДЕО10:17
- В Украине запретили голливудский боевик с Джерардом Батлером13:18
- Forbes назвал пятерку лучших фильмов ужасов 2018 года09:30
Ушел из жизни "отец" Человека-паука
13.11.2018 13:20
В США в возрасте 95 лет ушел из жизни Стэн Ли - известный создатель комиксов Marvel, сообщает УНН.
Как пишет издание, Ли умер в Лос-Анджелесе, в медицинском центре, куда его привезли на “скорой”.
Издание уточняет, что автор комиксов за последний год имел проблемы со здоровьем. У Ли была пневмония и трудности со зрением.
Известие о смерти создателя комиксов подтвердил изданию Associated Press семейный адвокат.
Справка: Стэнли Мартин Либер — создатель Человека-паука, Фантастической четверки и многих других известных супергероев компании Marvel Comics.
Теги: смерть, комикс, Marvel, автор
Читайте также:
- Янукович поручил генпрокурору разобраться в смерти студента в райотделе милиции
- В Париже умер президент Гвинеи-Бисау
- Стала известна причина смерти Уго Чавеса
- Врачи, лечившие Уго Чавеса, получили ордена
- Подруга Березовского рассказала о его письме Путину
- Перед смертью Джон Кеннеди интересовался инопланетянами
- В районе Горловки вооруженные боевики «ДНР» обыскивают авто наблюдателей СМ ОБСЕ13:50
- На "выборах" в "ДНР" голосовали Захарченко и Кобзон13:47
- Спасибо, Мавроди! Новый главарь ОРДО радуется своему «подвигу»13:40
- "Оккупированному Донбассу как колонии России никогда не будет места в Украине" - Климкин13:31
- Украина призвала Венгрию наказать члена «Йоббика» за участие в «выборах» в ОРДЛО12:51
- Северодонецк — с теплом, но 50 домов все еще ждут 12:32
- В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост12:10
- "Вот это работа", - Сеть смеется над "депутатами" "ДНР", которые "засветились" на выставке пуховых платков11:49
- В Горловке начали увольнять бюджетников, отказавшихся идти на выборы11:12
- Масштабное ДТП с трамваем в Мариуполе: столкновение превратило внедорожник "Азова" в груду металла10:49
- В районе Горловки вооруженные боевики «ДНР» обыскивают авто наблюдателей СМ ОБСЕ13:50
- Испытан первый в мире гибридный самолет13:50
- На "выборах" в "ДНР" голосовали Захарченко и Кобзон13:47
- Спасибо, Мавроди! Новый главарь ОРДО радуется своему «подвигу»13:40
- "Оккупированному Донбассу как колонии России никогда не будет места в Украине" - Климкин13:31
- Ушел из жизни "отец" Человека-паука13:20
- Началась продажа билетов на матч «Шахтер» — «Лион»13:05
- Украина призвала Венгрию наказать члена «Йоббика» за участие в «выборах» в ОРДЛО12:51
- Северодонецк — с теплом, но 50 домов все еще ждут 12:32
- В Донецке боевики «ДНР» собираются ставить новый блокпост12:10
- Доверенные Путина забрали важнейших специалистов из "ЛДНР" в Россию: Der Spiegel о разграблении Донбасса07:38
- Ваш главный враг по Знаку Зодиака22:33
- Как нить на запястье может изменить вашу судьбу22:12
- Медики подсказали, о каких недугах "говорят" холодные руки19:28
- Ученые рассказали, опасны ли соцсети для здоровья17:05
- Врачи подсказали, какие продукты помогут избавиться от простуды13:45
- Чем опасен предстоящий год Желтой Свиньи08:30
- Назван самый простой способ снизить давление15:00
- Медики рассказали, как кофе влияет на печень22:48
- Какие 4 пары знаков Зодиака идеально совместимы22:15
- Александр Захарченко «жив»: дончане вносят свои коррективы в бюллетени
- "Такого позора на Донбассе еще не было..." - очевидцы рассказали, что происходит на "выборах" "ДНР" на самом деле
- «Людей обманули третий раз». Горловчане возмущены «консервацией» «Стирола»
- В Рубежном распрощались с отоплением: Безответственные чиновники вырезали даже стояки
- Террорист Ходаковский в отчаянии: "Донбасс снят с повестки в Кремле, нас выбьют отсюда"
- «Не простое было здание»: К взорванному дому в Донецке спешат боевики
- На оккупированном Донбассе подняли флаг Украины, боевики взбесились: бунты продолжаются
- Всю суть "выборов" в Донецке и Луганске показали несколькими снимками
- Цимбалюк сообщил, какое будущее ждет Пушилина на посту главы боевиков "ДНР" после громкого заявления
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске