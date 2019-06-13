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На киевском речном вокзале открылся бесплатный кинотеатр
13.06.2019 10:15
В Киеве видеосервис MEGOGO открыл кинотеатр в "Бухта Art Space", на втором этаже Речного вокзала. Здесь три вечера в неделю гости и жители столицы могут насладиться бесплатным просмотром фильмов и даже поучаствовать в обсуждении кинопроизведений, сообщает Mediasat.
Сейчас кинотеатр MEGOGO открыт по средам, четвергам и воскресеньям. Вместительность кинозала – 70 мест. Вместо привычных кресел в кинотеатре размещены мягкие и удобные пуфики.
Кроме того на летний период организаторы планируют ввести «детский день» и показывать анимационные фильмы, мультсериалы. Также в планах – проведение мастер-классов, лекций и открытых встреч с экспертами медиа-, ТВ- и киноиндустрий.
Теги: Киев, бесплатно, кинотеатр
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