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Андрей Разин попросил Владимира Зеленского пустить его в Украину
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и попросил разрешить ему въезд в страну. Он хочет навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо, сообщает Обозреватель.
"Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы "Ласковый май", приехать и навестить солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо. Меня не пускают в Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она всё слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву", - написал Разин на своей странице Instagram.
Отметим, что Разин занесен в базу сайта "Миротворец" за выступление в Крыму.
Теги: Владимир Зеленский, Андрей Разин, обращение
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