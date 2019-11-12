Все рубрики раздела
- СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева16:30
- Андрею Данилко стало полохо на съемках новогоднего шоу10:30
- Елена Зеленская украсит обложку декабрьского выпуска Vogue15:45
- Максим Галкин раскритиковал цензуру на российском ТВ (ВИДЕО)14:00
- Вышел первый трейлер новой экранизации "Человека-невидимки" (ВИДЕО)10:30
- Украинский фильм-антиутопия о Донбассе получил приз кинофестиваля в Токио (ВИДЕО)11:00
- The Hardkiss приостанавливают концертную деятельность11:00
- У Maruv объяснили её "российскую" награду15:00
- Скандальную MARUV признали лучшей российской певицей11:35
- "Машина Времени" даст пять концертов в Украине09:00
СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева
Служба безопасности Украины открыла уголовные дела против топ-пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает InfoResist.
По его словам, таким образом спецслужба отреагировала на его заявление о предполагаемых преступлениях россиянина.
Парламентарий уверен, что рано или поздно Соловьеву придется отвечать за свои слова о территориальной целостности Украины, которые тот позволяет себе произносить едва ли не в каждом своем эфире и выступлениях на интернет-площадках.
Гончаренко отдает себе отчет в том, что в Украину пропагандист не приедет. Однако украинская сторона может подать соответствующий запрос в Италию, где у Соловьева есть два имения.
Теги: СБУ, уголовное дело, Владимир Соловьев
- СБУ изъяла нелицензионные диски на полтора миллиона гривен
- СБУ рассказала, почему задержан кандидат в мэры Донецка
- В Иловайске из поезда высадили украинца с пятью килограммами ртути
- СБУ возбудила два уголовных дела из-за хакерских атак во время выборов
- Начальник милиции на одесском рынке получил срок с конфискацией за взятку
- СБУ "шьёт дело" о государственном перевороте (ВИДЕО)
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус11:00
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС14:00
- Ситуация на КПП ОРДО13:00
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО10:00
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО16:00
- В Петровском началось разведение сил15:00
- Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика10:30
- СБУ возбудила уголовные дела против Владимира Соловьева16:30
- ФК "Маріуполь" запустив україномовну версію сайту14:30
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими13:00
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста12:45
- Боевики ОРДО заявили о завершении отвода сил в Петровском12:30
- Чернобыльскую зону посетило более 100 тысяч туристов в нынешнем году 11:36
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус11:00
- Андрею Данилко стало полохо на съемках новогоднего шоу10:30
- Назарбаев предложил Зеленскому и Путину встретиться в Казахстане10:00
- Что нужно знать об электронных водительских удостоверениях09:40
- Работы в саду в ноябре: мульчирование, перекопка, защита, укрытие19:30
- Витамин D: когда он необходим11:30
- Советы диетолога. Каким должен быть идеальный завтрак07:48
- Ученые нашли новый способ борьбы с никотиновой зависимостью21:25
- Почему нельзя венчаться в субботу21:02
- Суеверия и приметы: какие цветы нельзя дарить ни в коем случае19:40
- 15 лучших новогодних суеверий: могут принести удачу в 2020 году15:05
- Ужин отдай врагу. Ученые доказали важность времени приемов пищи 14:34
- В 2020 году "Доступные лекарства" станут еще более доступными11:49
- Осторожно! В Украину идет грипп-убийца 10:10
- Социологи выяснили, кому больше всего доверяют жители ОРДЛО
- Сивохо усомнился в результатах соцопроса жителей ОРДЛО
- Ситуация на КПП ОРДО
- Перед блокпостом "ДНР" перевернулся автобус
- В "ДНР" рассказали о последствиях аварии возле блокпоста
- «Ощадбанк» опубликовал график работы мобильных отделений в зоне ООС
- Изменения цен на продукты, одежду и коммунальные услуги в октябре - что говорит статистика
- В ОРЛО перевернулся автобус с рабочими
- Боевики продолжают обстрелы из пушек, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. От полученных ранений умер украинский военный
- В Петровском началось разведение сил