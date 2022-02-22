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Украину на Евровидении 2022 представит Kalush Orchestra (ВИДЕО)

22.02.2022 17:00
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Украину на Евровидении 2022 представит Kalush Orchestra (ВИДЕО)

Группа Kalush Orchestra представит Украину на международном песенном конкурсе Евровидение 2022, который пройдет в Турине, сообщает ТСН.
Такое решение было принято сегодня, 22 февраля, на заседании оргкомитета Национального отбора на участие в Евровидении.
"Мы благодарны каждому, кто поддерживал нас во время финала Нацотбора на Евровидение 2022 и отдал нам первое место в SMS-голосовании. Обещаем каждому украинцу, что оправдаем ваш выбор. В трудные времена для нашей страны мы должны снова заявить о себе на весь мир. Поэтому мы готовы достойно представить Украину перед всей Европой", — заявил вокалист группы Олег Псюк.



Теги: Украина, Евровидение, участник
 
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