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Архив - Светская жизнь

«Каждый получает уникальный шанс»: внук Аллы Пугачевой занялся попрошайничеством в интернете

02.02.2019 14:19
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«Каждый получает уникальный шанс»: внук Аллы Пугачевой занялся попрошайничеством в интернете

Никита Пресняков, который приходится внуком примадонне российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой, обратился за финансовой помощью к своим поклонникам. Как передает replyua.net, пост соответствующего содержания он опубликовал на своей странице в Instagram, отметив, что пожертвование ему необходимо на клип новой песни "To Stay" группы MULTIVERSE.

«Дочитай до конца по-братски! Каждый из вас имеет уникальный шанс стать сопродюсером нашей песни «To Stay» и получить % прибыли от нашей музыки! Мы оказались в чарте американского лейбла-платформы Younk и принимаем участие в Хит Фандинге! Его цель – собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе», – отметил Пресняков. Также он отметил, что если поклонники смогут объединиться с музыкантами и соберут нужную сумму, то у песни появится шанс «заявить о себе во всем мире».

«Поддержите наш трек. Мы, в свою очередь, обещаем, что выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу», - подчеркнул внук Аллы Борисовны.



Теги: Донбасс, попрошайничество, внук
 
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