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Астрологи составили гороскоп на вторую декаду мая
Что ждет после праздников всех нас, расскажет гороскоп на вторую декаду мая.
Астрологи утверждают, что вторая половина месяца окажется благоприятной для тех, кто ведет активную деятельность и исповедует подвижный образ жизни. Благодаря тому, что первая декада насыщена выходными и праздничными днями, большинство людей сумеют восстановить жизненные силы и получить приток новой энергии, которая станет во второй декаде месяца искать выход. Многие направят ее на рабочие процессы.
Фортуна посетит тех, кто не станет принимать желаемое за действительное. Нужно не поддаваться эмоциям, чтобы потом не испытывать разочарования. У каждого человека будет шанс заявить о себе. В жизнь большинства из нас войдут креатив и позитив. Именно вера в лучшее будущее позволит нам достичь определенных высот в жизни и добиться желаемого, используя минимум возможностей.
Благодаря неустанной работе над собой, можно завоевать признание и авторитет, которые помогут в получении новой работы или должности. Вы заметите, что в период с 11 по 20 мая черная полоса растворится в тумане, а на смену ей придет светлая. Это время особенно удобное для людей творческих, которые привыкли мыслить нестандартно. Остальным небесные светила также обещают неплохой период в жизни, при условии, что люди будут большинство времени проводить на работе.
Есть один существенный минус второй декады мая. Многие люди будут вести себя очень импульсивно, что отразится на отношении с окружающими. Эмоции — не лучшее орудие для доказательств своей правоты. Нужно искать иные аргументы. Скорее всего, подобное поведение будет свойственно во второй декаде месяца тем людям, которые устали в эмоциональном плане. Возможно, виной всему отсутствие в их окружении позитивных людей, которые бы смогли подарить позитивные моменты в жизни. Таким людям астрологи рекомендуют не сидеть дома, не замыкаться в себе, а искать такие компании, где всегда весело и интересно.
Вторая декада мая окажется плодотворной для тех, кто привык добиваться результата сам и без помощи посторонних. Приложив некоторые усилия, можно за эти десяток дней добиться финансового процветания.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, гороскоп, астрология
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